體育 棒球 MLB

世界大賽》領22億約的道奇明星後援史考特能歸隊？教頭尚未決定

2025/10/22 09:10

史考特。（資料照，法新社）史考特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇將在世界大賽碰上多倫多藍鳥，道奇明星守護神史考特（Tanner Scott）因傷退出季後賽戰場，如今有望在世界大賽歸隊。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪提到，尚未決定是否讓史考特回到球隊季後賽名單。

史考特原本列入國聯分區系列賽道奇隊季後賽名單，但他因下半身的緊急膿瘍切除手術而遭到替換，史考特也缺席國聯冠軍賽，今年季後賽尚未出賽。史考特說，「只是感染而已，時機太糟了。現在已經恢復健康，所以就是繼續向前進。」

對於是否要讓史考特在世界大賽歸隊，羅伯斯持保留態度，球隊仍等待醫生批准這位左投可以完全投入比賽。羅伯斯說，「幸運的是，我們還有幾天時間可以觀察他在投球和牛棚時的反應。」

史考特動手術後不久就恢復投球，目前已經進行幾次牛棚練投，預計在世界大賽開打前幾天的某個時間點，透過實戰面對打者。

由於道奇23歲新人佐佐木朗希扛起球隊守護神的角色，史考特若在世界大賽歸隊，角色定位可能不再是終結者。

史考特今年季前以4年7200萬美元（約新台幣22億）加盟道奇，但他整季表現不理想，例行賽出賽61場拿到1勝4敗、防禦率4.74，有23次救援成功，但也砸鍋10次，另有8次中繼成功，被打擊率2成54，每局被上壘率為1.26。

