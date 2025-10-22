自由電子報
世界大賽》去年首輪就有輪空經驗 道奇老將坦言不能與現在混為一談

2025/10/22 09:55

羅哈斯。（資料照，美聯社）羅哈斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在國聯冠軍系列賽橫掃釀酒人的道奇，經過一周的休息後將要與藍鳥進行世界大賽，雖然目前經過長時間沒有實戰，但去年季後賽首輪球隊也有輪空休息的經驗，然而陣中36歲資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）卻認為兩者不能混為一談。

不同於藍鳥、水手之戰一路鏖戰到G7才分出勝負，道奇在國聯冠軍賽只打4場就早早就收下世界大賽門票，並有著長達一周的休息時間，不過道奇在去年就曾有過類似經驗，手握大聯盟最佳戰績讓他們得以在不用進行外卡賽輪空，不過最終仍一一擊敗對手拿下世界大賽冠軍。

雖然連續兩年都有相似的經驗，然而羅哈斯坦言，季後賽後段的休息時間與前段仍有差異，因此不能將這兩年混為一談，「去年跟前年我們在首輪都有輪空，當時是以要再進行一個月比賽的心態來做準備，並且要去準備的同時，又要讓一整年有大小傷勢的球員恢復健康。」

羅哈斯繼續補充道：「我覺得去年的經驗讓我們了解到，每一天都要持續訓練才能讓身體保持在跟例行賽相同的節奏，我認為今年和我們前幾年的不同點在於，現在每個人都很渴望拿下世界大賽。我們再拿4勝就能達成，不管你的身體是否疲累，你還是得要把該做的事情做好並準備迎戰。」

世界大賽將在台灣時間周六早上開打，道奇稍早已經公布前兩戰先發投手為兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）以及日本強投山本由伸，藍鳥目前則尚未宣布。

