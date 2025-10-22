NBA》8279萬再創歷史！ 「籃球之神」喬丹新秀簽名卡奠定傳奇地位

喬丹簽名卡拍出270萬美元天價，再創史詩紀錄。（圖片取自Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕美國知名拍賣公司《Goldin Auctions》宣布，一張喬丹（Michael Jordan）的新秀簽名卡在私人交易中以270萬美元（約新台幣8279萬元）成交，創下喬丹後期簽名卡（aftermarket signature，指發行後再由本人簽名的球員卡）歷史最高價紀錄。

這張1986-87年Fleer系列卡經職業卡片鑑定機構《PSA》評定為卡相9分、簽名10分（最高等級），成為目前已知最昂貴的喬丹新秀後期簽名卡，這筆交易超越了今年6月底的紀錄，當時由音樂人威廉斯（Pharrell Williams）創立的拍賣行「Joopiter」，售出另一張同樣評級為PSA 9/10的1986年Fleer喬丹簽名卡，成交價為250萬美元。

Goldin創辦人暨執行長戈丁（Ken Goldin）表示：「像喬丹這樣被公認為史上最偉大的球員，他的簽名新秀卡代表體育收藏品的巔峰。這次破紀錄的交易不僅證明了喬丹永不衰退的影響力，也顯示市場對後期簽名卡的高度認可。」

根據線上卡片交易資料庫Card Ladder統計，這張270萬美元成交的喬丹簽名新秀卡，與其他紀錄並列為歷史第4高價的喬丹球員卡，在PSA資料庫中，共登錄90張喬丹簽名1986年Fleer卡，其中僅6張獲得卡相10分，另有4張為9分，若未來有PSA評級10/10的卡片流入市場，專家預期價格將遠高於目前紀錄。

喬丹在退役多年後依舊是體育收藏市場的指標人物。今年8月底，一張同時擁有喬丹與布萊恩（Kobe Bryant）比賽用球衣「Logoman」2007-08年Upper Deck Exquisite系列雙人簽名卡，以1293萬2千美元透過Heritage Auctions拍出，成為史上最昂貴的公開交易球員卡，再度印證「籃球之神」在收藏界的傳奇地位。

