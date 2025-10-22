自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》藍鳥大物耶薩維奇曾對洋基飆11K 佛里曼坦言對道奇是挑戰

2025/10/22 10:05

道奇球星佛里曼。（資料照，歐新社）道奇球星佛里曼。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇將在世界大賽迎戰多倫多藍鳥，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）今天透過視訊受訪時，點名藍鳥22歲大物新秀耶薩維奇（Trey Yesavage），對道奇隊是個挑戰。

道奇今年例行賽曾在8月初交手藍鳥，取得2勝1敗的對戰成績，但佛里曼今天受訪認為，道奇與美聯球隊交手機會不多，即使有過對戰，間隔時間也很長，因此2個月前交手的資訊幾乎無法提供有用的訊息。

佛里曼也提到，藍鳥大物新人耶薩維奇對道奇隊是個挑戰，「我們要面對一位沒有人對戰過的投手...要碰到一位你從未對戰過，而且他的出手點和球威都很獨特的投手，總是很困難。」

佛里曼指出，藍鳥隊還有本季傷癒復出的前塞揚強投畢伯（Shane Bieber），他在季後賽表現也很棒，還有當家強投高斯曼（Kevin Gausman）等好手，「他們真的是一支很棒的球隊...揮棒也很好，我認為這會是一個很棒的系列賽。」

藍鳥22歲大物新秀耶薩維奇。（資料照，法新社）藍鳥22歲大物新秀耶薩維奇。（資料照，法新社）

耶薩維奇是藍鳥在2024年選秀會首輪選進的大物，本季從小聯盟1A出發，他在9月升上大聯盟舞台，僅有3場出賽經驗，投14局送出16次三振，就進入球隊季後賽名單。

耶薩維奇在季後賽初登板面對洋基，交出5.1局無安打飆11次三振的好投。耶薩維奇在季後賽3場出賽，拿到2勝1敗、防禦率4.20，共投15局賞22次三振，被打擊率1成89，每局被上壘率為1.13。耶薩維奇有著高壓式投球姿勢，搭配招牌指叉球來解決對手。

