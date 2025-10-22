MLB》宇宙道奇再砸123億補強4屆明星塔克？ 名記者：僅剩的弱點

4屆明星外野手塔克將成為自由球員並引起爭奪戰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）日前撰文指出，即將要與藍鳥在世界大賽對覺得道奇，休賽季看上4屆明星外野手塔克（Kyle Tucker），今天他也上《MLB Network》節目做出解釋。

海曼提到，塔克或許無法拿到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一樣的5億美元薪水，但或許4億美元（約新台幣123億）是有可能的，他預計會是最好的自由球員，今年他下半季受到傷勢影響，整季只敲出22發全壘打，不過塔克過往的表現一直都很穩定，防守也很好。

道奇曾在休賽季追逐過索托（Juan Soto）並開給他6億美元的報價，海曼認為道奇雖然團隊薪資達3.5億美元，但還有剩餘的錢可以用，且塔克非常契合道奇。道奇預計不會續留明星外野手康佛托（Michael Conforto），或許外野目前可以說是道奇僅剩的弱點，若塔克加入的話，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）也可以移防到左外野。

海曼也點名今年休賽季塔克的潛在競爭人選，除了道奇之外，還有巨人、紅襪、大都會，以及其他大市場球隊。

