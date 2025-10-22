自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》宇宙道奇再砸123億補強4屆明星塔克？ 名記者：僅剩的弱點

2025/10/22 09:43

4屆明星外野手塔克將成為自由球員並引起爭奪戰。（資料照）4屆明星外野手塔克將成為自由球員並引起爭奪戰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）日前撰文指出，即將要與藍鳥在世界大賽對覺得道奇，休賽季看上4屆明星外野手塔克（Kyle Tucker），今天他也上《MLB Network》節目做出解釋。

海曼提到，塔克或許無法拿到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一樣的5億美元薪水，但或許4億美元（約新台幣123億）是有可能的，他預計會是最好的自由球員，今年他下半季受到傷勢影響，整季只敲出22發全壘打，不過塔克過往的表現一直都很穩定，防守也很好。

道奇曾在休賽季追逐過索托（Juan Soto）並開給他6億美元的報價，海曼認為道奇雖然團隊薪資達3.5億美元，但還有剩餘的錢可以用，且塔克非常契合道奇。道奇預計不會續留明星外野手康佛托（Michael Conforto），或許外野目前可以說是道奇僅剩的弱點，若塔克加入的話，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）也可以移防到左外野。

海曼也點名今年休賽季塔克的潛在競爭人選，除了道奇之外，還有巨人、紅襪、大都會，以及其他大市場球隊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中