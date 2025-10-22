台灣大賽》轉播單位「沒有畫面」引發巨大爭議 會長蔡其昌回應了

〔體育中心／綜合報導〕台灣大賽G3中信兄弟以2：0擊敗樂天桃猿，系列賽追到1勝2敗，不過轉播單位《DAZN》卻發生巨大疏失，在9局上詹子賢面對蘇俊璋擊出左外野邊線附近飛球，卻因為轉播沒拍到落點讓技術委員難以判斷，做出讓現場3.7萬觀眾傻眼的「沒有畫面，維持原判。」決策。對此，中華職棒會長蔡其昌也在社群軟體上回覆網友，將打算在下一次的領隊會議修改規定。

過去《DAZN》的新聞稿指出，桃園市政府攜手樂天桃猿與DAZN，斥資8000萬新台幣，打造台灣首座「棒球場室內副控中心」，全面升級棒球轉播技術。還配備12台全新攝影機，其中包括全台僅有的122倍最高倍率鏡頭2台，可遠距離清晰捕捉比賽細節，以及6台高速攝影機。

儘管新聞稿把設備講得震天價響，但實際轉播品質卻慘不忍睹，本季樂天桃猿主場的轉播不僅時常有追不到球的情況，更有詭異的特寫與不知所云的拍攝手法，讓球迷都大感疑惑。昨天到大巨蛋後，甚至也出現追不到球的情況。知名棒球網紅Josh就在昨天直播時表示，「我覺得這個很丟臉，台灣大賽耶，一個職棒的總冠軍賽，界內界外的球你可以沒畫面，這到底有多難？」在該play重播時，鏡頭甚至還帶到樂天桃猿總教練古久保健二偷笑的畫面。

面對網友質疑，中職會長蔡其昌也在《Threads》上回應：「轉播工作由各個球團各自發包，各自訂定契約。我打算在下一次的領隊會議，修改規定，提案強制要求從季後賽開始必須提升攝影機的數量。」

