MLB》二刀流創造無數驚奇 道奇總裁直言大谷翔平仍被「低估」

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流巨星大谷翔平，自2018年旅美至今持續用二刀流帶給球迷無數驚奇，然而道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）卻直言，大谷翔平至今仍被大家所低估。

大谷翔平在去年以10年7億美元（約新台幣214億）的合約轉隊來到道奇，今年重拾二刀流後先是在例行賽締造單季「50轟、50次奪三振」的紀錄，國聯冠軍系列賽第4戰在投手端上演6局無失分狂飆10次三振，打擊端更是狂轟單場三響砲，強勢拿下系列賽MVP。

不過身為道奇總裁的佛里德曼，卻坦言大谷的能力仍還未受到每個人肯定，「我已多次強調，我覺得大谷被低估了，我不認為人類的大腦可以理解他現在在做的事有多麼的困難，甚至如何在投打兩端都能保持這麼優異。看到他在打擊以及投球上面的熱情，大多數人看起來好像無法一心二用，但他做到了，他真的很在意把他能做到的每件事情做到最好。」

佛里德曼繼續補充道：「所以當我看到他非常專注在復健以及調整的過程，就只為了讓自己重新回到能夠上場投球並保持出色的狀態，真的很令人佩服。雖然我認為他現在做出什麼事我都不感到驚訝，但同時他又一直在驚艷我，他真的是獨一無二的存在。」

