體育 棒球 中職

人物側寫》當年婉拒加盟兄弟 威能帝有不得已的苦衷

2025/10/22 10:42

威能帝。（資料照，記者林正堃攝）威能帝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕31歲的樂天桃猿王牌投手威能帝（Pedro Fernandez），本季先發26場用2517球共投170局，都是全聯盟累計數據最多的投手，戰績15勝2敗、飆出168K，勇奪聯盟勝投王和三振王，防禦率2.01、被打擊率1成98、每局被上壘率0.91，他被視為今年中職年度MVP大熱門人選，在季後賽也有不俗表現。

威能帝出生於多明尼加第3大城市普拉塔港，受繼父影響他熱愛棒球，17歲加盟皇家，簽約金4.5萬美元，他在皇家小聯盟體系苦熬7年，在2A、3A待了很長一段時間，表現也不算差，但就是等不到上大聯盟那一通電話，2018年季後未獲續約成為自由球員，他說，「上大聯盟是每個棒球選手的夢想，當初曾經很接近，只是缺乏機會。」

2020年全球疫情爆發，威能帝足足兩年沒有找到球隊效力，當然，也就沒有實戰機會，他坦言，這兩年因疫情沒有工作，生活滿艱困的，期間曾在美國麵包工廠打工4個月，其他時間都在訓練等待機會，幾乎都在吃老本。

威能帝自評當時身體狀態和投球感覺都很棒，只是現實層面也要考量，在小聯盟打拚多年，幾乎沒什麼積蓄，更何況疫情停擺兩年，在麵包工廠打工收入微薄，他說，「曾想放棄棒球，待我如父的叔叔，一直鼓勵我不要放棄，才決定堅持下去。」威能帝笑說，叔叔職業是律師，如果他不打球的話，應該也會去當律師。

此時機會降臨，2022年威能帝到墨西哥聯盟延續生涯，季後再打多明尼加冬季聯盟，他透露，其實這一年中信兄弟有提供合約給他，但因當時墨西哥聯盟所屬球隊有打進季後賽，所以就沒答應。

2023年1月威能帝與釀酒人簽下小聯盟合約，相隔多年終於回到美職體系，他在釀酒人3A出賽21場其中10場先發，戰績3勝3敗、防禦率4.05，生涯始終無緣攻上大聯盟舞台，該年8月跨海來台加盟樂天桃猿，一直效力至今。

威能帝透露，其實2023年季前樂天桃猿就有找他，但當時還懷抱大聯盟夢想因此婉拒，雖然在釀酒人表現還可以，只是大聯盟投手表現太好，就沒機會了，季中樂天再度找上他，「一開始我不是那麼了解台灣，德保拉有跟我說中職的狀況，了解中職球迷很熱情，知道這是很好的機會，因此答應樂天邀請。」

2023年樂天先在季後挑戰賽3連勝扳倒統一獅，台灣大賽與味全龍鏖戰7場飲恨，威能帝坦言，當然會有一些挫折，生涯打過幾次季後賽，但從來沒拿過冠軍，剛來台灣有機會奪冠，只是結果不如預期。

今年球季威能帝大殺四方，最快球速飆到156公里，直球均速也在150公里以上，他指出，去年季後他有打12強賽和冬季聯盟，休息沒多久就開始訓練，主要是著重耐力和爆發力訓練，下了不少功夫，也讓他今年球季投球續航力變得更好了。

今年樂天再度力退獅隊通過季後挑戰賽考驗，台灣大賽對兄弟前兩戰都獲勝，昨天第3戰落敗形成2勝1敗局面，威能帝說，「季初大家都不看好我們，很開心現在打進台灣大賽，讓大家跌破眼鏡，對此感到非常興奮。」

威能帝在中職發展兩年多，已逐漸融入台灣生活和樂天軍團，只是生涯沒能上大聯盟當然有些遺憾，他說，大聯盟有機會當然會想去挑戰，不過目前在台灣打球的感覺和生活很棒也很開心，假如未來日本職棒或韓國職棒有機會也不錯，不一定非得上大聯盟不可。

