NBA開幕戰》SGA致勝罰球拿35分率雷霆2OT險勝 杜蘭特轉戰火箭23分無用

〔記者吳孟儒／綜合報導〕上季的例行賽及冠軍賽MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在第四節決勝時刻投進逼平戰局的關鍵進球，二度延長又靠罰球逆轉戰局，全場攻下35分，率領雷霆以124：122逼退火箭，收下開門紅，杜蘭特（Kevin Durant）轉戰火箭後的首戰攻下23分，但球隊沒能打出慶祝行情。

火箭上季以52勝30負排名西部第二，但季後賽首輪被勇士淘汰，最大原因就是缺少一位穩定的得分好手，今夏他們不惜送出J.格林（Jalen Green）、D.布魯克斯（Dillon Brooks）等籌碼，透過交易換來杜蘭特，就是希望能向爭冠行列靠攏。

雷霆則是今夏與上季例行賽MVP、總冠軍賽MVP的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍倫格姆（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）完成續約，綁定冠軍陣容，力拚完成連霸，今天在開幕戰主場也於賽前舉辦冠軍戒頒獎儀式。

火箭在少了主力後衛格林、范維利特（Fred VanVleet）又因前十字韌帶撕裂傷勢，新賽季可能整季報銷，他們在今天先發擺出杜蘭特、森根（Alperen Sengun）、史密斯（Jabari Smith Jr.）、亞當斯（Steven Adams）、A.湯普森（Amen Thompson）身高都超過200公分的「死亡五大」。

火箭上半場9人輪替都有得分，其中杜蘭特出賽20分鐘，拿14分，湯普森、森根都有10分，反觀雷霆王牌吉爾吉斯亞歷山大只拿5分，霍倫格姆（Chet Holmgren）的18分最佳，火箭兩節打完暫時以57：51領先。

進入下半場，火箭最多取得12分領先，但雷霆靠著吉爾吉斯亞歷山大、華勒斯（Cason Wallace）挺身而出追上，三節打完火箭僅以79：75領先。

實力難分軒輊的兩隊在決勝階段戰況進入白熱化，吉爾吉斯亞歷山大在最後1分34秒的急停跳投助隊以102：101超前火箭，但森根下一波進球，杜蘭特兩罰中一，吉爾吉斯亞歷山大在左側的急停跳投，在最後2秒再次逼平戰局，森根出手沒進，比賽進入延長賽。

雷霆在霍倫格姆的三分球率先突破僵局，吉爾吉斯亞歷山大也投進三分球以及跳投得分持續擴大比分，而火箭則是在比賽進行近2分鐘才靠森根進球得分，儘管他罰球2投1中錯失追平機會，但最後8.8秒自投自搶後灌進2分，以115：115再度逼平比分，吉爾吉斯亞歷山大出手沒進，比賽再進入二度延長，只是杜蘭特在沒有暫停時還比出暫停，當下也出現技術犯規的疑慮。

森根2罰全進助火箭取得領先，史密斯翻身跳投放進2分，而雷霆的吉爾吉斯亞歷山大在關鍵時刻3罰僅1中，華勒斯投進超前三分球，儘管杜蘭特在關鍵時刻殺進禁區在失去平衡下仍擺進超前分，還投進加罰，雷霆再次進球，雙方又戰成122：122平手。

森根在最後11秒切入擺進2分幫火箭逆轉，但吉爾吉斯亞歷山大在讀秒時出手製造杜蘭特犯規，在最後2.3秒再次幫雷霆超前，火箭的史密斯最後一擊出手沒進，雷霆帶走勝利，吉爾吉斯亞歷山大35分，霍倫格姆28分，米契爾（Ajay Mitchell）16分，華勒斯14分，威金斯（Aaron Wiggins）10分。

森根出賽近50分鐘，拿39分、11籃板、7助攻，杜蘭特也打了47分鐘，最後被逼到6犯畢業，拿23分、9籃板，可惜沒能助火箭奪勝。

