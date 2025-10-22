自由電子報
體育 棒球 日職

日職》最快曾飆156公里的前守護神石川直也 如今遭火腿戰力外

2025/10/22 12:30

石川直也。（資料照，取自日本火腿官方社群媒體X）石川直也。（資料照，取自日本火腿官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕根據《日刊體育》報導，日本火腿投手石川直也、投手福田俊，育成投手山本晃大、外野手平田大樹，都將被戰力外。其中，石川直也和福田俊仍想延續職業生涯，將會參加戰力外測試會。

現年29歲的石川直也是在2014年獲日本火腿第4指名入團，這位最快能飆到156公里的右投，2017年起開始站穩一軍，他在2018年成為球隊主力後援，還一度扛起火腿終結者角色，單季出賽52場，防禦率為2.59，貢獻19次救援成功、18次中繼成功。

不過，石川直也在2020年動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），直到2021年8月才回到二軍賽場，隔年重返一軍。石川直也在2023年出賽16場，單季防禦率高達5.87，近兩年沒有在一軍登板的紀錄。

石川直也說，「包含今年的成績、近幾年的成績，我已經有心理準備，所以也沒辦法。我想盡可能作為現役選手堅持下去。」石川直也生涯在一軍6個賽季，合計202場出賽，累積6勝7敗、平均防禦率3.67，共有31次救援成功、58次中繼成功。

28歲左投福田俊今年整季未上一軍，去年也只在一軍出賽2場。福田俊在2023年出賽29場，單季防禦率是完美的「0」，整季丟26.1局0失分。福田俊生涯在一軍累積79場出賽，有8次中繼成功，平均防禦率2.20。

