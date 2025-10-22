自由電子報
PLG》聯盟公布年度口號「#FOCUS」 規章有4大變革

2025/10/22 12:19

PLG年度主視覺。（聯盟提供）PLG年度主視覺。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕P. LEAGUE+ 新賽季10月26日登場，聯盟今公布2025-26球季年度口號 #FOCUS，象徵4支隊伍各自對焦新球季的挑戰，並以全神貫注的姿態，率隊進擊PLG聯盟的第6個球季。

面對即將到來的2025-26球季，PLG聯盟及4支球隊都再最後聚焦、如火如荼地準備面對新球季的挑戰，所以在平面視覺形象上，視覺呈現各隊球星們心無旁騖的投入賽前準備，環繞身旁的則是一次又一次的訓練軌跡，透過這樣的視覺手法，強調球星們對焦自我、扛下責任，在未來肩負起球迷期待的意象。

另外，聯盟也於今日同步更新賽務規章，相關變動包括註冊人數從原本不限總人數變成至多16人，其中外籍球員限3名，而登錄名單也同步調整為至多16人；2025-26球季開始將取消季中註冊大限，之後每年球季註冊截止日，由決策委員會訂定；賽季中球隊註銷球員，至少要隔1個月以上，才能重新註冊該球員；洋將月薪總和，從原本的4洋將月薪總和10萬美元，調整為3洋將月薪總和8萬美元。

另外，PLG 2025-26球季的進階數據也將首度改採訂閱形式，將在10月開放所有球迷、媒體、自媒體試用，11月正式開啟訂閱，希望大家能夠繼續用行動支持改變的每一步。

