NBA開幕戰

NBA開幕戰》詹皇缺陣、東契奇43分無用 巴特勒31分率勇士擊敗湖人

2025/10/22 12:50

東契奇（左）。（歐新社）東契奇（左）。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA新賽季今正式點燃戰火，勇士今踢館湖人主場，靠巴特勒（Jimmy Butler）31分領軍以119：109拿下勝利，也讓攻下43分的東契奇（Luka Doncic）白忙一場。

湖人上季在季後賽首輪遭灰狼淘汰，休賽季補進前狀元艾頓（Deandre Ayton）、31歲後衛史馬特（Marcus Smart）等好手，不過40歲老將詹姆斯（LeBron James）今因坐骨神經痛生涯首度缺席開幕戰。

勇士上季止步西部準決賽，今夏補強動作不多，主要都在與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）協商合約，簽下前塞爾提克長人哈佛德（Al Horford）以及找回後衛莫爾頓（De'Anthony Melton）。

柯瑞（左）。（歐新社）柯瑞（左）。（歐新社）

勇士首節靠巴特勒獨攬12分，帶著28：22領先進入次節，湖人在東契奇帶領下展開反撲，倒數55秒八村壘的外線破網，助隊取得51：50反超，不過勇士靠巴特勒最後2罰俱中，以55：54些微優勢進入下半場。

巴特勒前兩節10罰10中拿下全隊最高17分，柯瑞（Stephen Curry）挹注14分，東契奇上半場繳全場最高22分，里維斯（Austin Reaves）12分。

易籃後，勇士靠巴特勒和庫明加輪流得手拉出18：4的攻勢擴大領先，最多領先達17分，金州大軍帶著11分優勢進入決勝節，末節湖人在八村壘飆進三分彈後拉出一波9：0攻勢追到只剩6分差，暫停回來D.格林（Draymond Green）在巴特勒助攻下外線破網幫助勇士止血，柯瑞倒數51秒也在外線放冷箭，助隊再將領先擴大至10分差，成功鎖定勝利。

巴特勒此役罰球16投16中，攻下31分、5籃板，柯瑞8罰8中，飆進3顆三分球拿下23分，庫明加和希爾德（Buddy Hield）都有17分進帳，湖人方面，東契奇43分、12籃板、9助攻，繳出準大三元，里維斯26分、9助攻，艾頓10分，全隊外線32投8中，命中率僅25%。

巴特勒（右）。（美聯社）巴特勒（右）。（美聯社）

詹姆斯因傷缺陣。（歐新社）詹姆斯因傷缺陣。（歐新社）

