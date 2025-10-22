自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》日本「排球王子」遭文春砲！交往美女網紅還劈腿知名AV女優

2025/10/22 12:44

uka.與河北彩伽。（本報合成照）uka.與河北彩伽。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導〕日本24歲排球國手高橋藍，靠著俊美的外貌與在各大國際賽事的好表現，獲得「排球王子」稱號，不過今天他卻遭到《週刊文春》爆料，場上表現卓越的他，場下卻出現疑似腳踏兩條船的行為，不僅與身材姣好的網紅uka.交往，還被拍到與知名AV女優河北彩伽密會的畫面。

報導指出，高橋藍在9月3日有明體育館的比賽結束後，被拍到搭乘計程車前往東京六本木，身高188公分的他下車後一邊看著手機一邊尋找目的地，隨後又有一輛計程車停下，而知名AV女優河北彩伽從車上走下來，兩人一起在私人餐廳用餐後前往高級飯店過夜。報導提到，其實河北彩伽並非高橋藍的正牌女友，他的正牌女友是26歲在Z世代頗受歡迎的網紅uka.，兩人私下交往約1年，是遠距離戀愛，在高橋藍與河北彩伽密會後的10多天被拍到與uka.現身大阪的飯店。

日本2025-26的SV.LEAGUE（SV聯賽）男子排球聯盟將在10/24本周五舉行開幕賽，高橋藍新賽季會擔任三得利太陽鳥大阪的隊長，結果現在卻被「文春砲」盯上，讓球迷們都感到相當震驚。

高橋藍。（資料照）高橋藍。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中