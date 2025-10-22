排球》日本「排球王子」遭文春砲！交往美女網紅還劈腿知名AV女優

uka.與河北彩伽。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導〕日本24歲排球國手高橋藍，靠著俊美的外貌與在各大國際賽事的好表現，獲得「排球王子」稱號，不過今天他卻遭到《週刊文春》爆料，場上表現卓越的他，場下卻出現疑似腳踏兩條船的行為，不僅與身材姣好的網紅uka.交往，還被拍到與知名AV女優河北彩伽密會的畫面。

報導指出，高橋藍在9月3日有明體育館的比賽結束後，被拍到搭乘計程車前往東京六本木，身高188公分的他下車後一邊看著手機一邊尋找目的地，隨後又有一輛計程車停下，而知名AV女優河北彩伽從車上走下來，兩人一起在私人餐廳用餐後前往高級飯店過夜。報導提到，其實河北彩伽並非高橋藍的正牌女友，他的正牌女友是26歲在Z世代頗受歡迎的網紅uka.，兩人私下交往約1年，是遠距離戀愛，在高橋藍與河北彩伽密會後的10多天被拍到與uka.現身大阪的飯店。

日本2025-26的SV.LEAGUE（SV聯賽）男子排球聯盟將在10/24本周五舉行開幕賽，高橋藍新賽季會擔任三得利太陽鳥大阪的隊長，結果現在卻被「文春砲」盯上，讓球迷們都感到相當震驚。

高橋藍。（資料照）

