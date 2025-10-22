自由電子報
MLB》遭判刑22年的前天使公關異常行為 讓楚奧特驚覺可能是吸毒

2025/10/22 13:51

楚奧特。（資料照，美聯社）楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前洛杉磯天使隊投手史卡格（Tyler Skaggs）在2019年因服用過量藥物及酒精於飯店驟逝，當時體內檢出包括乙醇、吩坦尼（Fentanyl）與羥考酮（Oxycodone）等鴉片類藥物，讓前天使公關總監凱伊（Eric Kay）因提供違禁藥物等兩項重罪罪名，遭判刑22年聯邦監禁。身為史卡格的長年好友、「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天在當地法院出庭作證，指出凱伊有異常行為，認為可能是吸毒。

史卡格的家屬向天使球團求償1.18億美元，作為他生涯損失的收入、精神痛苦補償，以及對球隊懲罰性賠償。除了楚奧特外，其他球員也可能會出庭作證，像是曾效力天使，目前待在紅人的投手邁利（Wade Miley）。

《美聯社》報導，楚奧特今天到南加州當地法院出庭作證一場民事審判，關於天使隊是否該為凱伊向史卡格提供含有吩坦尼的藥物，最終導致死亡一事負責。

楚奧特先是在法庭上講述自己與史卡格的深厚友誼，兩人在菜鳥時期同住愛荷華州寄宿家庭的地下室，到後來一同效力天使隊。楚奧特形容史卡格「非常幽默、外向，和他在一起總是非常開心。」楚奧特提到史卡格時常帶著音響，擔任球隊的DJ。

前天使公關凱伊。（資料照，法新社）前天使公關凱伊。（資料照，法新社）

楚奧特指出，凱伊在公關工作表現良好，能讓球員接受採訪，並指導他們可能會被問到那些問題。不過，楚奧特說，球員們常常付一些金錢給凱伊，讓他做一些花招，例如用速球砸中腿、剃掉他的眉毛，以及吃掉楚奧特背上的痘痘。

楚奧特說，有次一名球隊員工建議選手們停止這類行為，因為凱伊可能會把錢用在「不好的地方。」楚奧特提到，他曾看過凱伊神情亢奮、滿頭大汗，「當時我腦中第一個念頭就是嗑藥。」楚奧特說他很明顯「用了什麼東西」。

「我只是不知道那是什麼。」楚奧特說，自己曾主動找凱伊談話，說如果有需要任何幫助可以來找他，楚奧特也說自己也不再幫凱伊簽名，因為他知道這些簽名物品可能會被拿去販售換錢。

楚奧特表示，自己最後一次看到史卡格，當時是在德州的一間飯店電梯內，隔天在球隊會議得知史卡格逝世的消息，讓他淚流滿面。楚奧特說仍想念這位好友，家中仍掛著史卡格穿過的45號球衣。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

前洛杉磯天使投手史卡格。（資料照，美聯社）前洛杉磯天使投手史卡格。（資料照，美聯社）

