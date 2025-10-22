NBA開幕戰》第三節狂飆13分助勇士奠定勝基！柯爾盛讚庫明加變成熟

勇士前鋒庫明加今年從00號換穿1號，新賽季首戰就繳出不俗表現。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）10月10日才剛跟球團簽下2年4850萬美元（約新台幣14.7億）合約，結束「苦命人生」的他今天在開幕戰先發對陣湖人，於第三節狂砍13分助勇士拉開分差並收下賽季首勝，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）盛讚庫明加變得很成熟。

2021年首輪第7順位的庫明加，在上個賽季勇士迎來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），季後賽又將他冷凍後爆發信任危機，休賽季直到10月10日才跟勇士簽下2年延長合約結束鬧劇，今天他在開幕戰先發上陣，上場32分54秒，以11投6中，三分球6投4中的高效率轟下17分9籃板6助攻，其中有13分是在第三節所得到，該節打完幫助勇士拉開分差到11分。

柯爾賽後稱讚子弟兵的好表現道：「我認為他非常非常成熟，他度過了一個很棒的季前訓練營，我們也有過很好的溝通，他也更了解我們需要什麼。上半場他投進幾個高難度的後仰中距離跳投，但這是我們不想要的，他也明白。」、「下半場開始前我們討論要開始利用柯瑞（Stephen Curry）的動作對對方的防守施壓，因為我們上半場並沒有這樣做。」

柯爾特別提到庫明加下半場的改變：「Jonathan在第三節的幾個play很漂亮，幫柯瑞掩護、下滑到籃下讓格林（Draymond Green）傳給他助攻，透過空手走位讓柯瑞能夠投進空檔三分球。我認為他現在跟過去幾年相比，更能理解我們球隊現在需要的東西是什麼。巴特勒（Jimmy Butler）對他的幫助很大，巴特勒在訓練營時跟庫明加談了很多，在訓練後會把他帶到旁邊。」柯爾直言，現在的庫明加相當成熟，今天對他與對勇士來說都是很棒的開始。

