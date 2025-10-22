MLB季後賽》大谷翔平3轟+飆10K壯舉 美作家卻說：沒做什麼特別的事

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演二刀流神級演出，「投手大谷」交出6局飆10K0失分、「打者翔平」三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇連2年挺進世界大賽。棒壇許多人士都讚賞大谷偉大壯舉，但大聯盟專欄作家帕克（Rob Parker）近日在FOX體育台廣播節目中卻有不同看法，「翔平沒有做什麼特別的事情。」

帕克在FOX體育台的廣播節目中表示，大谷翔平並不是第一位單場擊出三發全壘打的人，名將傑克森（Reggie Jackson）曾在世界大賽中，面對3名不同的投手開轟。

「我明白，大谷是名獨角獸。」帕克說，自1920年代以來，只有他和貝比魯斯（Babe Ruth）能同時投球又擊出全壘打的選手，「但人們總是說，『他是自...以來第一個這樣做的傢伙。』當然他是，因為沒人這樣做過。」

帕克接著指出，「又不是他封鎖強大的密爾瓦基釀酒人。我的問題在於，史奈爾（Blake Snell）投了8局難以置信的好投，山本由伸還對釀酒人投出完投勝。他們完全沒有還手之力，翔平沒有做什麼特別的事情。每個人和他們的叔叔，連我都能對那支球隊投4局無失分，他們打不出安打，他們得不了分。所以，人們把這事說得好像他投了無安打比賽，而且每個打席敲四發全壘打，事實根本不是那樣。」

