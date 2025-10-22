自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平3轟+飆10K壯舉 美作家卻說：沒做什麼特別的事

2025/10/22 15:11

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演二刀流神級演出，「投手大谷」交出6局飆10K0失分、「打者翔平」三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇連2年挺進世界大賽。棒壇許多人士都讚賞大谷偉大壯舉，但大聯盟專欄作家帕克（Rob Parker）近日在FOX體育台廣播節目中卻有不同看法，「翔平沒有做什麼特別的事情。」

帕克在FOX體育台的廣播節目中表示，大谷翔平並不是第一位單場擊出三發全壘打的人，名將傑克森（Reggie Jackson）曾在世界大賽中，面對3名不同的投手開轟。

「我明白，大谷是名獨角獸。」帕克說，自1920年代以來，只有他和貝比魯斯（Babe Ruth）能同時投球又擊出全壘打的選手，「但人們總是說，『他是自...以來第一個這樣做的傢伙。』當然他是，因為沒人這樣做過。」

帕克接著指出，「又不是他封鎖強大的密爾瓦基釀酒人。我的問題在於，史奈爾（Blake Snell）投了8局難以置信的好投，山本由伸還對釀酒人投出完投勝。他們完全沒有還手之力，翔平沒有做什麼特別的事情。每個人和他們的叔叔，連我都能對那支球隊投4局無失分，他們打不出安打，他們得不了分。所以，人們把這事說得好像他投了無安打比賽，而且每個打席敲四發全壘打，事實根本不是那樣。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中