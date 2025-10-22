日職》讀賣巨人罕見放人！ 日本主砲岡本和真將挑戰大聯盟

岡本和真去年曾來台獻技。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）昨日在X上指出，讀賣巨人可能不會讓陣中主砲岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟的消息，但今天巨人球團便舉行記者會，同意讓岡本和真能夠挑戰大聯盟。

現年29歲的岡本和真在2014年被巨人第一指名選進，生涯累積1074場出賽，敲出248發全壘打，是日本國家隊主砲之一。今年岡本和真因傷只打69場，仍繳出15轟，打擊率3成27的高檔火力，預計明年才會取得國際自由球員資格的他，今天獲得巨人球團准許，將能夠在今年透過入札制度挑戰旅美。

請繼續往下閱讀...

過去巨人隊史僅有2人透過入札制度挑戰大聯盟，分別是2019年的山口俊與2020年的菅野智之，不過菅野智之該年並未成功旅美，而是在取得海外自由球員資格後，於今年成功踏上大聯盟殿堂。岡本和真將會成為隊史第3人，有望在新賽季加盟美國職棒。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，岡本和真的經紀人波拉斯（Scott Boras）認為，今年休賽季有很多球隊需要一壘手，所以岡本和真絕對有機會。同時，本季包含洋基、小熊、光芒都有派球探觀察岡本和真。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法