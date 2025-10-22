SBL》第5隊基隆黑鳶正式成軍！周儀翔領軍 18人陣容曝光

SBL基隆黑鳶陣容。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／基隆報導〕SBL新賽季將迎來第5隊，基隆市籃球隊今天正式成軍，隊名以基隆市鳥為名，取名為基隆黑鳶，成軍元年18人陣容曝光。

基隆隊由總經理林冠綸負責招兵買馬，8月在SBL選秀正式公布由楊志豪擔任主帥，也從選秀指名5位球員包括余祥平、許廷崴、曹爾方、林子桓和陳禹劭。

隨著新賽季即將到來，基隆隊今舉辦成軍記者會，公布球隊完整陣容與球季藍圖，球員名單包括劉光尚、姜廣謙、王子綱、余祥平、周儀翔、黃泓諭、王振原、陳禹劭、曹爾方、王晟霖、林孟學、胡凱翔、吳怡斌、林子桓、吳彥侖、朱億宗、路易士以及許廷崴。

總經理林冠綸今在記者會強調，雖然陣容有不少好手，「但我們不是要組織一支明星球隊，是要讓基隆孩子有一個留下來打球的理由。」林冠綸指出，球隊希望能展現基隆人堅韌的精神，會以「Be tough」為球隊文化，年度口號為「基隆參戰」。

