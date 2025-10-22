自由電子報
體育 棒球 中職

台灣大賽》聯盟一下說不能、一下又說可以 三呎線到底能不能挑戰？

2025/10/22 15:05

林政華經電視輔助判決，因跑離3呎線，被判出局。（資料照，記者林正堃攝）林政華經電視輔助判決，因跑離3呎線，被判出局。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天台灣大賽第3戰6局下樂天桃猿進攻，無人出局一、二壘有人，林立擊出內野滾地球，中信兄弟游擊手江坤宇接球後欲觸殺林政華，遭裁判認定未觸到、跑者安全上壘。

此時兄弟總教練平野惠一提出挑戰，在經過「小房間」檢視後，主審王俊宏宣布跑者因偏離三呎線出局，而樂天桃猿總教練古久保健二聽到改判後，也出來了解狀況。

隨後，樂天在6局下1出局一、三壘有人，陳晨威擊出一壘飛球遭接球，接著一壘手許基宏自踩壘包完成雙殺瓦解樂天攻勢，聯盟昨賽後明確指出：「三呎線是可以挑戰的。」

依據聯盟規章第45條【即時重播輔助判決】明訂，除了7個項目之外，其他都可挑戰，這7個不能挑戰的項目包括好壞球、是否揮棒（觸身球與擦棒球審視除外）、投手犯規（是否退離投手板除外）、內野飛球、壘包前滾地球界內或界外、妨礙守備、妨礙跑壘（本壘衝撞除外）。

其中，妨礙守備這個項目，還有6個細項可挑戰，包括企圖雙殺之滑壘、擊跑員在一壘後段是否未跑在三呎區內妨礙接傳球的野手、擊出球碰觸擊球跑壘員或裁判、擊球員揮棒落空餘勢碰觸捕手、擊球員拋棒碰觸捕手、觀眾妨礙。

規章字句洋洋灑灑，直接劃重點，中職自2014年9月23日正式導入即時重播輔助判決，11年來條文經過多次修改，現在大部分項目都可挑戰，包含昨天的三呎線爭議。

弔詭的是，今年8月30日大巨蛋龍象大戰，2局下味全龍進攻，一出局朱育賢在一壘，張政禹擊出滾地球，兄弟二壘手岳東華嘗試觸殺不成後傳一壘，最終抓到張政禹，朱育賢進佔二壘，岳東華隨即示意休息室提出挑戰，結果平野挑戰的項目是「是否跑離三呎線」，最終裁判邱景彥透過麥克風向全場宣布，「因三呎線不在輔助判決的挑規範內，所以無法挑戰」。

事後平野解釋，岳東華原本希望提出觸殺挑戰，不過教練團誤以為是要挑戰三呎線，才造成此結果，平野隨後道歉，「那是我的Miss，我跟東華默契不夠好，賽後也跟他說了抱歉。」

如果依據聯盟規章和昨天賽後的解釋，其實，8月30日平野挑戰三呎線是完全沒問題的，聯盟裁判組應該受理審視才是，再對照昨天的判決狀況，實在讓人思緒紊亂。

