自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體壇》李洋的政策！運動部17日發函 各協會必須設立運動員委員會

2025/10/22 15:34

運動部長李洋。（資料照，TPBL提供）運動部長李洋。（資料照，TPBL提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕運動部長李洋積極推動國內亞奧運特定體育團體設立運動員委員會，期待有更多具實戰經驗的現役選手能進入單項協會。

有協會已證實在17日收到運動部的發函主旨為「為推動貴會運動員委員會委員採選舉方式產生相關作業」，同時附上選舉方式的實施計畫、運動員委員會組織簡則、運動員委員會選舉實施原則等。各協會必須在114年12月31日前修正組織簡則及訂定選舉實施原則，提經各協會理事會審議通過後，函報運動部備查。

李洋的改革理念是希望更多現役國手能參與，因此要成為運動員委員會的委員，當然是要年滿18歲，為近一屆奧運、亞運、世大運的培訓隊選手，也可以是近一屆或近一年由協會舉辦的賽事或最優級組賽事的選手，或是曾參加近一屆世錦賽、亞錦賽的選手。

其實現在有不少協會設有「運動員委員會」，不過人員組成上都屬資深人士，如今李洋此舉就是想讓更多年紀相仿的現役運動員進入，同時也規定委員會必須每半年至少開會1次，並可以邀請協會秘書長出席開會不能拒絕。

有協會人士透露，近日會開始按運動部的要求進行相關討論，同時可能得努力宣導運動會委員會，盼真正的現役國手能積極前來參與運動員委員會。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中