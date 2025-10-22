體壇》李洋的政策！運動部17日發函 各協會必須設立運動員委員會

運動部長李洋。（資料照，TPBL提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕運動部長李洋積極推動國內亞奧運特定體育團體設立運動員委員會，期待有更多具實戰經驗的現役選手能進入單項協會。

有協會已證實在17日收到運動部的發函主旨為「為推動貴會運動員委員會委員採選舉方式產生相關作業」，同時附上選舉方式的實施計畫、運動員委員會組織簡則、運動員委員會選舉實施原則等。各協會必須在114年12月31日前修正組織簡則及訂定選舉實施原則，提經各協會理事會審議通過後，函報運動部備查。

李洋的改革理念是希望更多現役國手能參與，因此要成為運動員委員會的委員，當然是要年滿18歲，為近一屆奧運、亞運、世大運的培訓隊選手，也可以是近一屆或近一年由協會舉辦的賽事或最優級組賽事的選手，或是曾參加近一屆世錦賽、亞錦賽的選手。

其實現在有不少協會設有「運動員委員會」，不過人員組成上都屬資深人士，如今李洋此舉就是想讓更多年紀相仿的現役運動員進入，同時也規定委員會必須每半年至少開會1次，並可以邀請協會秘書長出席開會不能拒絕。

有協會人士透露，近日會開始按運動部的要求進行相關討論，同時可能得努力宣導運動會委員會，盼真正的現役國手能積極前來參與運動員委員會。

