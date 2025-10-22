自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》投手大谷又進化！ 美媒點出關鍵數據「季後賽變得更強了」

2025/10/22 17:30

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇本季擁有豪華先發輪值，季後賽大發神威，史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和大谷翔平都繳出好投，道奇四本柱在季後賽寫下多項紀錄，團隊防禦率只有1.40，合計飆出91次三振，壓制力十足。《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）撰文指出，投手大谷在季後賽又變得更強了。

「投手大谷」本季先發14場，累積1勝1敗，防禦率為2.87，主投47局飆出62次三振、被打擊率為0.227、WHIP為1.04、K/9值高達11.87。大谷翔平在今年季後賽展現驚人的宰制力，出賽2場都拿下勝投，累積12局被敲5安失3分，投出19次三振，被打擊率只有0.128，WHIP為0.75，K/9值高達14.3。

《ESPN》記者麥克丹尼爾指出，大谷翔平即將拿下生涯第4座年度MVP，他更是史上最具宰制力的二刀流球員，並在季後賽締造史詩級表現之外，大家都忘記了大谷作為投手，本身就已是聯盟頂尖水準。麥克丹尼爾驚嘆，大谷翔平在季後賽的球速比例行賽還要快，與2023年在天使時期的大谷翔平相比，今年的「道奇」大谷在每種球路平均球速都有顯著提升，2023年為96.8英哩，今年則是有98.4英哩。

麥克丹尼爾認為，大谷翔平在提升球速的同時，控球率與好球率也優於 2023年，部分變化球的橫移略減，換來的是更穩定的出手節奏與準確度。大谷在31歲、經歷多次手肘手術後，仍能提升球速與控球準度，這正是他成為棒球史上獨一無二存在的原因之一。

