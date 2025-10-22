SBL》基隆黑鳶「最後一塊拼圖」 林冠綸感謝周儀翔放棄職業球隊邀約

基隆黑鳶總經理林冠綸。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／基隆報導〕SBL第五隊基隆黑鳶今正式成軍，陣容不乏多位擁有職籃經驗的好手，包括去年捲入酒駕風波的34歲好手周儀翔，總經理林冠綸表示，周儀翔沈殿這一年成熟不少，是球隊的最後一塊拼圖。

林冠綸透露，這一年來一直與周儀翔保持聯絡，對這位自己過去在達欣時期的隊友有信心，「他是最後一位加入團隊的球員，跟他外型展現出來的比較不一樣，他其實是非常好的球員跟人，我也跟他說，『我們這裡是他的最後一個選擇，我們永遠都會在。』」

林冠綸指出，周儀翔今年也收到其他職業球隊的邀約，因此基隆隊保持比較消極的狀態，畢竟希望他仍以重返職業舞台為主，很感謝他最後選擇加入基隆，「他的生涯從SBL開始，現在經歷低潮後也從SBL再出發，他自己也很有信心跟我們說，他是我們最後一塊拼圖，加入後希望能幫助球隊在第一年拿下冠軍，我們也相信他可以在這裡證明自己，也證明給所有不看好的人看，也很感謝他在有其他職業球隊邀約下，還願意加入我們。」

林冠綸指出，周儀翔從以前就是很認真的球員，這一年反省、成長很多，「他最大的不同就是現在對於自己想要什麼東西更清楚、更明確，他知道現在在籃球上要做的是更多的回饋，必須肩負更多責任與社會觀感。」

