體育 即時新聞

否認交往+劈腿！高橋藍向《週刊文春》強調「我們只是朋友」

2025/10/22 20:07

24歲排球國手高橋藍被《週刊文春》爆料，他背著交往女友偷吃劈腿AV女優，但本人強調他們3人「只是朋友」。（圖擷取自@ran.volleyball0902 IG）24歲排球國手高橋藍被《週刊文春》爆料，他背著交往女友偷吃劈腿AV女優，但本人強調他們3人「只是朋友」。（圖擷取自@ran.volleyball0902 IG）

〔即時新聞／綜合報導〕日本《週刊文春》今（22）日爆料，被譽為「排球王子」（バレー界のプリンス）的24歲排球國手高橋藍，不僅疑似超正辣妹系女網紅交往，還背著正牌女友約「AV天后」河北彩伽（舊名：河北彩花）幽會開房，桃色緋聞震撼體壇與粉絲。《週刊文春》表示，高橋藍聲稱他與2人「只是朋友」，並無任何戀愛關係。

「AV天后」河北彩伽（左）、甜美辣妹系女網紅uka.（右）。（圖擷取自@d28_uka、@saika_kawakita__official IG，本報合成）「AV天后」河北彩伽（左）、甜美辣妹系女網紅uka.（右）。（圖擷取自@d28_uka、@saika_kawakita__official IG，本報合成）

《週刊文春》指出，高橋藍從去年開始與甜美辣妹系女網紅uka.開始交往，女方還頻繁進入男方位在大阪的住所。然而2人交往期間，高橋藍被《週刊文春》拍下疑似腳踏兩條，劈腿人氣AV女優河北彩伽，2人多次一起外出約會，甚至入住高級飯店過夜，親密互動照破百張；根據業界人士爆料，2人是透過社群媒體私訊認識。

對於高橋藍的行為，《週刊文春》以「肉食」、「出軌」等詞句來形容，並向高橋藍本人詢問此事，但他否認與uka.有交往關係，「我們不算交往，之間沒什麼特別的」，也否認自己劈腿河北彩伽等傳聞，強調3人只是普通好友，並表示相關問題之後會請經紀公司回應。至於uka.、河北彩伽的經紀公司則表示，「當事人私事將由本人處理。」

值得一提的是，高橋藍曾在2022年YouTube頻道的公開影片中表示，他認為男性最糟糕的特徵與行為是「偷吃」，如今他陷入疑似劈腿的風波，引發各界矚目。另外，本月24是日本SV聯賽的新賽季開幕戰，不少球迷與網友非常好奇，擔任「三得利太陽鳥大阪」（サントリーサンバーズ大阪）隊長的高橋藍是否會照常出席。

相關新聞請見：

排球王子高橋藍被爆「劈腿偷吃AV天后」 經紀公司回應了！
不只劈腿河北彩伽？《文春》加碼爆料︰高橋藍還認識其他AV女優
排球》日本「排球王子」遭文春砲！交往美女網紅還劈腿知名AV女優

