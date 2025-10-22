自由電子報
全運會拳擊》林郁婷奪6連霸 賽後變粉絲見面會、羅嘉翎也到場

2025/10/22 17:29

全運會拳擊》林郁婷奪6連霸 賽後變粉絲見面會、羅嘉翎也到場林郁婷（右一）與羅嘉翎（左一）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕林郁婷今天在全運會60公斤級金牌戰登場，打完第一回合後，就讓對手丟毛巾棄賽，成功完成6連霸，而她賽後也開起簽名會，不少粉絲排隊合照，連跆拳道國手羅嘉翎都到場觀賽。

林郁婷在巴黎奧運打下57公斤級金牌，之後也決定改戰60公斤級，但只是之後因性別檢測問題缺席WB世錦賽，讓她超過1年都沒比賽，直到本週全運會才出賽。

儘管久未出賽，林郁婷在國內的實力已是首屈一指，她在全運會首回合都沒打完就讓對手棄賽，次輪也是在第二回合就讓對手丟毛巾。今天金牌戰場邊有不少觀眾觀戰，上場前還爆出歡呼聲，而她也發揮強勢，即使一度跌倒還是隨即反擊，最終台北市吳沛儀在第二回合一開始就選擇棄賽。

林郁婷表示，雖然許久沒比賽，但她一直處於在備戰狀態，透過移地訓練、友誼賽，讓自己不要忘比賽狀態，而她現在要適應的就是轉換量級後遇到不同的對手。

林郁婷提到，每次的訓練週期，都是一個重新開始，勢必要重新適應，這次在全運會走上擂台前，也是到了賽前都還在看影片，看如何做會更好，至於之後的參賽問題，她也強調，不管未來之後狀況如何，都會把自己調整到最好狀態。

林郁婷賽後與現場粉絲合照。（記者吳孟儒攝）林郁婷賽後與現場粉絲合照。（記者吳孟儒攝）

