全運會拳擊》在國內比賽比國外緊張！黃筱雯5連霸到手後續拚年終賽

2025/10/22 18:43

黃筱雯5連霸（114年全運會提供）黃筱雯5連霸（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕台北市黃筱雯今天在114年全國運動會拳擊女子54斤級金牌戰以5：0力退高雄市邱智琳，延續5連霸紀錄。

黃筱雯在上月的拳擊世錦賽拿下生涯第3金，締造台灣第一人紀錄，而她本週征戰全運會持續以賽代訓做模擬，調整身體狀態，以備戰之後在印度舉行的拳擊年終賽。

雖然實力出眾，在國內打遍無敵手，黃筱雯表示，因為知道外界有期待，自己也要力拚連霸，其實在國內比賽反而還比國外緊張，而且比較多人在看。

今天金牌戰面對在U22亞錦賽拿下銅牌的新秀邱智琳，黃筱雯在首回合還在掌握出手距離，最後力戰3回合才收下勝利，她自認開賽慢熱，還在抓距離，而教練劉宗泰則認為，因為她太想用力，反而被對手看到出拳節奏和破綻，但現在就是調整期，主要還是保持身體健康。

黃筱雯本季賽程密集，結束全運會後還有即將到來的年終賽，緊接而來的是1月的亞錦賽，只是因為世錦賽奪金更是再一次證明她的出色能力，讓她成為外界積極情蒐的對象，因此備賽期間會跟教練討論對策，而她也會盡最大努力去拚名古屋亞運。

黃筱雯（左）（114年全運會提供）黃筱雯（左）（114年全運會提供）

黃筱雯（紅）（114年全運會提供）黃筱雯（紅）（114年全運會提供）

