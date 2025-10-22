巴西千辛萬苦進入LOL世界賽！教練爆只有台灣隊伍願意陪團練

VKS 19日擊敗了來自LCP賽區的台港澳隊伍PSG，讓PSG在「瑞士制」賽程中以總戰績0勝3敗淘汰。VKS 則是1勝2敗命懸一線。（取自LOL官方直播）

〔即時新聞／綜合報導〕《英雄聯盟》（LOL）一年一度的世界賽正在中國北京如火如荼進行中。本次費盡千辛萬苦才進到世界賽的巴西隊伍 Vivo Keyd Stars（簡稱VKS）主教練「SeeEl」，日前受訪時透露，因為自身實力不足，其他隊伍都不願意和他們進行訓練賽（團練），他甚至親自跑到別的隊伍房間「跪著」請求，最後世界賽隊伍中，只有台灣隊伍 CTBC Flying Oyster（簡稱CFO）願意陪他們團練。

根據韓國網路媒體《Daum》 報導，VKS教練 SeeEl 透露，從巴西到中國的航程長達23小時，VKS結束美國德州舉行的LTA賽區比賽後，由於簽證問題不得不飛回巴西，結果又有選手在荷蘭阿姆斯特丹轉機時遇到問題滯留15個小時，導致他們花了數十個小時才來到中國。

SeeEl 指出，其他隊伍通常會先到韓國進行訓練，同時適應時差，再轉往中國，但他們整個過程都不斷地在飛行，隊員真的非常辛苦。但儘管最後成功抵達中國，安排與其他隊伍的團練卻成為另外一個問題。

SeeEl 說，其他世界賽隊伍都已經提前安排好了團練，VKS卻難以找到隊伍陪他們練習。SeeEl 表示，他們在比賽中確實暴露了很多弱點，他也理解為何其他隊伍不願與他們團練。但他還是為了找對手團練，曾親自跑到別的隊伍房間，跪著請對方陪他們進行團練，「哪怕只打一場也好」。

SeeEl 透露，最後只有CFO願意陪他們團練，另外由中國沒打進世界賽隊伍組成的「混合隊」也給了他們一些幫助。

VKS 19日擊敗了來自LCP賽區的台港澳隊伍PSG，讓PSG在「瑞士制」賽程中以總戰績0勝3敗淘汰。VKS 則是1勝2敗命懸一線，將在24日出戰中國戰隊BLG，敗者將被淘汰；原本率先贏下兩場搶先聽牌的CFO則在近期苦吞二連敗。在今（22）日輸給韓國戰隊HLE後，戰績來到2勝2敗，下一場比賽將決定晉級8強或是淘汰。

