全運會》3x3籃球展現「野獸」氣勢 臺南市奪下首屆銀牌

〔體育中心／綜合報導〕在全國運動會首次設立的3x3籃球項目中，以臺南在地3x3籃球俱樂部「五鮮級野獸」為核心組建的臺南市代表隊，以其對這項運動的深刻理解與長期耕耘的成果，在賽場上展現了強大的統治力，最終勇奪首屆全運會3x3項目的銀牌。

臺南市代表隊的晉級過程堪稱勢如破竹，證明了他們對3x3籃球規則與戰術的掌握度遠高於其他球隊。無論是預賽還是複賽，臺南隊皆是21分提前結束比賽。預賽階段，先以21比10擊退嘉義市，更成功以21:11戰勝了由職業球員所組成的臺北市隊，以小組第一之姿晉級複賽。進入複賽，面對實力堅強的臺中市，以及由UBA公開一級大學新星所組成的南投市隊伍，臺南隊憑藉著出色的團隊默契和對比賽節奏的精準控制，分別以21:11與21比13大比分勝出，順利搶下金牌戰資格。

在金牌決戰中，臺南市代表隊遭遇了本屆賽會最嚴峻的挑戰。比賽開局一度陷入得分「乾旱期」，讓對手取得領先優勢。然而，臺南隊並未氣餒，全隊在比賽末段火力全開，展現出驚人的後勁，一度將比分追至平手，將比賽氣氛推向最高點。可惜的是，關鍵時刻因累積較多犯規，讓對手把握住罰球機會，最終臺南市代表隊以極微小的差距飲恨，為這場精彩的對決畫下句點，留下寶貴的銀牌。但臺南隊在這場對決中所展現出的高水準競技內容，已為臺南市寫下歷史性的一頁。

臺南市代表隊在本屆全運會的出色表現，不僅為城市爭取了榮耀，更透過一場場精彩的比賽內容，讓大眾更加認識3x3籃球這項充滿速度、技巧與戰術的運動。3x3籃球自2020年東京奧運被列為正式項目後，其重要性持續提升，預計在2028年奧運，參賽隊伍將由原先的8隊擴增至12隊，顯示國際籃壇對3x3的重視與投入。此次的亮眼成績，正是臺南長期經營並持續訓練的最佳證明。

