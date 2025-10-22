全運會游泳》韓安齊橫掃10金平賽史紀錄成大贏家 王冠閎摘8金

韓安齊10金，王冠閎橫掃8金。（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕台北市混血女將韓安齊在114年全國運動會游泳最後一天賽程，再進帳女子200公尺仰式、男女混合4X100公尺混合式接力金牌，單屆10金到手，追平賽史最多金紀錄，至於「台灣蝶王」王冠閎也橫掃8面金牌。

楊金桂曾在2007、11年締造台灣女將單屆全運會9金的紀錄，但首度參賽的巴黎奧運國手韓安齊在本屆一舉改寫，也正式追平台灣男子泳將吳念平在2005年創下的賽史首見10金霸業。

在今天之前，混血女將韓安齊在全運會女子50公尺自由式、100公尺蝶式、100公尺自由式、200公尺蝶式、200公尺自由式、200公尺混合式、4X100公尺自由式接力、4X200公尺自由式接力都成功奪金，其中50自、100蝶都破全國紀錄。

進入最後一天賽程，韓安齊也毫無保留，在200公尺仰式以2分13秒60率先觸牆，並在男女混合4X100公尺混合式以3分53秒90的成績破全國，為全運會畫下完美句點，單屆10金到手也堪稱最大贏家。

