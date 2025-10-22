自由電子報
人物側寫》18歲兩度破全國紀錄！江靜緣未來可以持續進化

2025/10/22 21:15

江靜緣（全運會提供）江靜緣（全運會提供）

〔記者林岳甫／雲林報導〕18歲的江靜緣今天在114年雲林全國運動會女子鉛球決賽，以18公尺08打破全國紀錄、大會紀錄，霸氣摘下生涯首面全運會女子鉛球金牌，未來還能持續進化！

江靜緣是昔日舉重界名將江明政、陳淑枝的愛女，加上名教練呂景義的指導，令這位小將近年開始嶄露頭角，關鍵是他們打造一項培育的「鑽石計劃」，希望能讓江靜緣逐年成長，如今成為台灣首位18公尺鉛球女將，年紀尚輕的江靜緣還有無限可能，未來搞不好能挑戰19、20公尺等大關，在國際大賽站穩腳步。

江靜緣5月在靜岡國際田徑賽女子鉛球決賽以17公尺83摘金，並打破「阿牛」林家瑩2014年仁川亞運17公尺48締造的全國紀錄。當時，林家瑩就相當看好江靜緣很快就能成為台灣首位超過18公尺的鉛球女將。另外，江靜緣兩度破全國都是發生在最後一擲。

江靜緣其實今日決賽最佳只有16公尺 46，她對自己的成績很不滿意，她指出，本季成績已經穩定在17公尺，當然就想再度做出突破，只是這次決賽前5次試擲出都有點心急，導致表現不太理想。

江靜緣提到，教練呂景義其實還要看男子鐵餅，所以她後3次試擲才開始給予指導，以及爸爸江明政一句「敬業一點」，讓她決定放手一搏，並如願再改寫全國紀錄。

江靜緣（全運會提供）江靜緣（全運會提供）

