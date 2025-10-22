東超》遭東京電擊三分雨轟垮 新北國王18分差輸球無緣開胡

新北國王不敵東京電擊。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在東亞超級籃球聯賽首戰，難敵日本B聯盟勁敵東京電擊三分雨攻勢，以89：107敗下陣來，無緣開胡。

國王上季在東超闖進四強，最後拿下季軍，連續三年獲得參賽資格，這次與東京電擊、昌原LG獵隼、烏蘭巴托野馬同為C組，今將在新莊體育館迎來本屆首戰對決東京電擊，東京電擊此次靠在天皇盃拿下亞軍，首度取得參賽資格。

踢館的東京來勢洶洶，上半場轟進8顆三分彈，外線命中率5成，打完上半場取得55：40領先，國王僅2人得分超過雙位數，桑尼攻下全隊最高13分、傑登11分次之，本土最佳為李愷諺的7分。

新北國王桑尼。（記者林正堃攝）

國王易籃後仍被對手持續拉開差距，東京電擊更在末節最後6分鐘直接以全本土應戰，終場以18分差落敗，傑登拿下全隊最高29分，桑尼24分次之，奧帝挹注14分，林彥廷東超初登場拿下全隊本土最高10分。

東京電擊今外線30投16中，三分球命中率53.3%，西班牙籍洋將賽茲（Sebastian Saiz）攻下全隊最高25分，安藤周人19分，福斯特（Marcus Foster）18分。

新北國王傑登。（記者林正堃攝）

新北國王李愷諺。（記者林正堃攝）

新北國王林彥廷。（記者林正堃攝）

東京電擊塞巴斯。（記者林正堃攝）

東京電擊安藤周人。（記者林正堃攝）

東京電擊提布斯海。（記者林正堃攝）

東京電擊擊敗新北國王。（記者林正堃攝）

