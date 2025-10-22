自由電子報
體育 競技運動 羽球

法國賽》周天成74分鐘激戰獲勝 16強高機率再戰安賽龍

2025/10/22 21:59

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／雲林報導〕台灣一哥周天成今天在超級750系列法國羽球公開賽，以21：13、14：21、21：19力退丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），晉級男單16強。

世界排名第5的周天成10月在芬蘭登場的北極公開賽「浴血奮戰」成功奪下本季首冠，不過上一站丹麥公開賽卻在首輪就遭遇丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen），以直落二吞敗無緣晉級。

周天成本週在法國捲土重來，首局就取得6：0領先，但難纏的傑姆克也是連續得分一度取得13：11，小天及時回神以連得10分攻勢，成功先聲奪人。今年北極公開賽也打進4強的傑姆克，在第2局很快就取得領先，也讓小天無緣直落二獲勝。

雙方進入第3局，周天成、傑姆克一路激戰，整局14次戰成平手，而小天最終頂住壓力，於19：19後連得2分，激戰74分鐘後收下勝利。周天成的16強對手尚未出爐，將是安賽龍、馬來西亞梁峻豪之間的贏家。

另外，台灣兩位男單好手李佳豪、戚又仁也都晉級16強，李佳豪將對陣法國好手波波夫（Christo Popov），戚又仁則要遭遇印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。

