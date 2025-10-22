全運會》「跨欄女神」羅佩琳重返榮耀 400公尺跨欄破大會奪金

羅佩琳在全運會女子400公尺跨欄破紀錄奪金。（查爾斯運動行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕羅佩琳代表臺東縣在114年全國運動會女子400公尺跨欄決賽，以57.68秒的成績打破八年前由自己保持的大會紀錄奪金，兩年前在準決賽因傷退賽，錯失尋求六連霸的機會，今年走出低潮重返榮耀，收下個人在全運會的第六面金牌。

今年從年初首場賽事開始，羅佩琳就展現有別以往的企圖心，連續在賽事中刷新大會紀錄，五月在大阪的賽事中更一舉突破個人最佳，接續著在六月的臺灣田徑公開賽中再次刷新個人成績57.44秒，達標明年的愛知名古屋亞運，終於在31歲圓了努力許久的亞運國手夢。

今年賽事成績突破後並穩定在57、58秒間，羅佩琳坦言歸功於自己心態的轉變以及贊助商及團隊對她的信任。

「現在的年紀已經不像學生時期，還有個十幾年可以拼，既然設定了目標就好好努力去拼，訓練的過程真的蠻累的，但跟著國、高中的同學們一起跑，他們都做得到，我相信我自己也可以，學弟妹們給我很多的激勵。」

「感謝現在有很多人幫助我、支持我，贊助商們、經紀公司、教練、物理治療師、營養師，願意陪我一起朝著夢想努力，他們都很相信我，讓我也相信自己做得到。」

「現在的自己也會好好去把握變好的機會，像是以前吃東西比較不忌口，現在會照著營養師的建議去吃，也會更主動請治療師協助，訓練時也會為自己設定目標，一點一點地建立好的心態和習慣，相信就能越來越好。」

羅佩琳今年賽事完美收官，她也表示將趁著冬訓好好打基礎，擬定明年的備戰策略，期許自己能在亞運賽場發揮出好成績。

