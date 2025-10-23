MLB》國聯銀棒獎決選名單出爐！ 大谷翔平挑戰史詩偉業

道奇4人加球隊共5項入圍入選銀棒獎決選名單。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方今天公布國聯銀棒獎決選名單，此獎項由各隊教練票選而出，得獎者預計會在美東時間11月6日晚間6點公佈，衛冕軍道奇有4人、共5項入圍，是各隊最高。

大聯盟銀棒獎由名球棒製作公司「路易斯威爾」（Louisville Slugger）所贊助，從1980年開始頒發，每年由各隊教練團參與投票，選出兩聯盟各守備位置於進攻端表現最出色的球員，不能投票給自己球隊的球員，2022年新增工具人銀棒獎，2023年增添了球隊銀棒獎。

道奇隊共有4人入選是各隊最高，分別是一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、三壘手馬恩西（Max Muncy）、捕手史密斯（Will Smith）以及指定打擊大谷翔平。此外道奇也入選了球隊銀棒獎，合計5項入圍。

大谷翔平曾在2021年與2023年效力天使時獲獎，去年轉戰道奇再度獲獎，本季大谷翔平與費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、釀酒人耶利奇（Christian Yelich）一同競爭，有望奪下生涯第4座銀棒獎，倘若獲獎將並列大聯盟歷史第二多，接下來將追趕「老爹」歐提茲（David Ortiz）的史上最多7座指定打擊銀棒獎。

國聯銀棒獎決選名單出爐。（圖片取自X）

