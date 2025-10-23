自由電子報
世界大賽》藍鳥錯失大谷翔平簽約內幕 「所有人永生難忘」

2025/10/23 08:23

大谷翔平與愛犬Decoy。（資料照）大谷翔平與愛犬Decoy。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界大賽藍鳥獲得主場優勢，將對戰由二刀流MVP大谷翔平領銜的衛冕軍道奇，大聯盟藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）撰文回憶當年大谷爭奪戰的細節。

在2023年大聯盟冬季會議前，大谷翔平的動向牽動整個棒球界神經，真正的高潮出現在12月4日。原定於飯店內受訪的藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins），臨時改以Zoom視訊進行，身穿黑夾克、白襯衫，背景是一片空白牆，對行程三緘其口，而這場戲劇性的操作，正是藍鳥秘密行動的前奏。

事實上，當時艾特金斯、總教練施奈德（John Schneider）、球團總裁夏皮羅（Mark Shapiro）與董事長羅傑斯（Edward Rogers）全都不在飯店，而是現身佛州達尼丁（Dunedin）的藍鳥春訓基地，親自迎接大谷來訪，該會面極度保密，球團甚至向年輕球員告知是「羅傑斯集團內部會議」，僅有少數大聯盟球員了解情況。

基地當天幾乎空無一人，只有高層緊張地守在窗邊。施奈德回憶：「那感覺就像總統要來一樣，真的。」他與團隊站在能俯瞰停車場的房間內，等待那輛載著大谷的黑色SUV駛入，空氣中的緊張與期待幾乎凝結。

大谷翔平在那天走遍整個訓練基地，當他在螢幕上看到兩名藍鳥球員傳接球時，一度誤以為有人還留在場內，球團人員趕緊解釋那是在另一頭的TD球場——藍鳥春訓主場，馬瑟森形容，那時整個基地彷彿只為他存在，每個角落都在為迎接他而運轉。

最後一站是春訓休息室，球團為大谷準備好專屬置物櫃、球衣與訓練裝備，甚至連果汁喜好與咖啡口味都事先打聽清楚。隨後一個讓所有參與者永生難忘的畫面出現，大谷將那些為他準備的物品全數打包帶走，當他走回車邊時，身後的狗狗Decoy還穿著藍鳥特製的加拿大外套奔跑跟隨。

那是藍鳥最接近大谷翔平的時刻，最後他親自公布了令藍鳥心碎的貼文，加盟道奇後奪下世界大賽冠軍，如今大谷翔平再度回到多倫多，藍鳥想要回的不只是總教練曾提過的帽子，肯定還有道奇隊的冠軍頭銜。

