MLB

MLB》「我想帶領這支球隊！」前日裔捕手鈴木清正式接任天使教頭

2025/10/23 09:03

天使新任總教練鈴木清。（路透）天使新任總教練鈴木清。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使今天召開記者會，宣布新賽季的總教練將交棒給前大聯盟日裔捕手鈴木清（Kurt Suzuki），今天他直言自己很想帶領這支球隊，也想幫助選手與整個球團。

目前42歲的鈴木清，在2004年選秀以第2輪被運動家選進，球員時期一共效力過5支球隊，總計16個球季1635場的出賽，繳出.255/.314/.388的打擊三圍，轟出143發全壘打與730分打點，OPS+90，卸下球員身分後，近3年都在擔任天使總管米納斯安（Perry Minasian）的特別助理。

今年球季天使的總教練華盛頓（Ron Washington）遇到健康問題，季中將兵符轉交給代理教頭蒙哥馬利（Ray Montgomery），球季結束後就持續在物色新人選，最終將明年的重任交給鈴木清。

這是天使近8個球季的第6任總教練，目前雙方僅簽下1年合約，最終的目標就是要打破球隊長達10年的季後賽荒，鈴木清開玩笑表示，感覺自己整個生涯的關鍵就在這一年了，「我會坐在這就是因為我想帶領這支球隊、我想幫助這些選手、我想為了這座城市與這個球團做些好事。」

捕手出身的鈴木清也坦言，感覺自己生來就是要領導球員，幫助這些選手表現得更好，「我球員時期一整年可能會與29或30位投手搭配，因此能夠幫助投捕搭檔互助合作表現更好，就讓我感到相當興奮。當然，你上場比賽的目的就是為了贏球，但更令我期待的就是能幫助這些孩子在場上發揮他們的潛力。」

