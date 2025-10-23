世界大賽》號召球迷支持藍鳥！多倫多NHL楓葉隊、NBA暴龍隊更改開賽時間

藍鳥前進世界大賽。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥睽違32年再度闖進世界大賽，而同樣以此處為根據地的北美職業冰球聯盟NHL楓葉隊（Toronto Maple Leafs）以及美國職籃NBA暴龍隊，還因此特地更改開賽時間，為的就是能讓在地球迷一起為藍鳥加油。

藍鳥在美聯冠軍系列賽第7戰，靠著「春天哥」史普林格（George Springer）的逆轉3分砲淘汰水手，自1993年以後再度成功進軍世界大賽，也讓同時擁有楓葉與暴龍隊的楓葉體育娛樂公司（Maple Leaf Sports & Entertainment）決定更改兩隊的比賽時間。

公司總裁兼執行長佩利（Keith Pelley）說：「支持各項運動的多倫多球迷們無疑是全世界最熱情的球迷，我們很驕傲的能將城市的隊伍團結起來，給予我們的球迷一個機會去感受這個城市以及這個國家史上的重大時刻。」

世界大賽的前兩戰將在台灣時間星期六、日的早上8點於藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行，G1當天暴龍特地將主場開幕戰移至台灣時間早上6點半，隔天進行G2時，楓葉隊的開賽時間也改成台灣時間早上5點。

此外為了配合世界大賽G4與G5的比賽，楓葉與暴龍的主場賽事也分別調整至台灣時間下週三早上6點以及下周四早上6點半，並會在主場豐業銀行體育館（Scotiabank Arena）的大螢幕上即時轉播。

佩利坦言，這幾場比賽時間的更改過程都相當複雜，也涉及多方的共同合作，包括楓葉隊與暴龍隊各自的職業聯盟、教練團、選手們以及轉播單位，「我們非常感謝他們所有的協助，讓我們能為多倫多的球迷們創造非常特別的時刻，一起來為藍鳥加油。」

