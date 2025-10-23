自由電子報
NBA》七六人探花飆34分破詹皇、AI紀錄！攜手馬克西40分擊退綠衫軍

2025/10/23 10:34

七六人探花艾奇康初登場飆34分。（法新社）七六人探花艾奇康初登場飆34分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人探花艾奇康（VJ Edgecombe）今天在生涯首戰面對綠衫軍大殺四方，成為21世紀第一個初登場就能拿下30分以上的菜鳥，攜手明星馬克西（Tyrese Maxey）40分兩人合砍74分，終場七六人以117：116驚險擊敗塞爾提克收下開幕戰勝利。

艾奇康初生之犢不畏虎，在首節面對綠衫軍投進3顆三分球，單節狂轟14分，首節七六人26：28落後2分，次節七六人換馬克西發威，單節飆進19分率隊半場57：51反超比數。下半場七六人艾奇康9分進帳，不過其他隊友火力間歇，綠衫軍懷特（Derrick White）單節飆13分進帳幫助塞爾提克再度要回領先，86：75。

第四節決勝節七六人展開反撲，馬克西連投3記三分球追分，後續艾奇康與葛林姆斯（Quentin Grimes）也都加入追趕行列，雙方不斷拉扯，在剩下1分16秒時，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）接獲馬克西傳球投進超前三分球，並在剩下22秒時馬克西2罰全中將分差拉開到4分。

綠衫軍年度最佳第六人派理查德（Payton Pritchard）沒有放棄，先是飆進3分追趕到1分差，艾奇康2罰俱進拉開比數，派理查德回頭馬上再得2分，接下來艾奇康2罰皆落空，綠衫軍掌握最後一波進攻機會未能順利逆轉，在主場開幕戰以1分差飲恨。

馬克西狂飆全場最高40分。（法新社）馬克西狂飆全場最高40分。（法新社）

馬克西今天化身神射手，單場外線9投7中，轟下全場最高40分外帶6助攻，菜鳥艾奇康投進3顆三分球，生涯首戰狂砍34分7籃板3助攻，其單節14分超越詹姆斯（LeBron James）的12分改寫菜鳥初登場首節得分紀錄，34分則是本世紀菜鳥初登場最高得分，超越艾佛森（Allen Iverson）的初登場30分七六人隊史紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的43分。

綠衫軍在塔圖姆（Jayson Tatum）倒下後由布朗（Jaylen Brown）與懷特挑大樑，兩人都拿下25分，不過懷特在獲得更多球權後並未維持過往效率，本場20投7中，三分13投4中。

