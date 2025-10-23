亞青運》掌旗官王婕菱、林立瑋 台灣代表團開幕第36進場

掌旗官王婕菱及林立瑋率隊進場。（運動部提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年第3屆巴林亞洲青年運動會22日在巴林國際會展中心熱鬧開幕，台灣代表團分別由女子跆拳道新秀王婕菱及男子排球隊長林立瑋擔任掌旗官。

王婕菱在2024世界青年跆拳道錦標賽及2024巴林世界中學生運動會跆拳道女子44公斤級勇奪金牌，這次再度來到巴林參加亞青運，希望可以繼續挑戰自我，累積更多國際賽事經驗。

林立瑋是2024年世界 U17 男子排球錦標賽勇奪銅牌，寫隊史紀錄的重要成員之一，他是第1次參加綜合性賽會，很開心能挑戰國際不一樣的舞臺，這次擔任男子排球隊隊長，也擔任主攻手，希望能更增進競技實力。

台灣代表團依國際綜合性賽會慣例以「T」排序在第36個（敘利亞之後、塔吉克之前），在林瀛洲總領隊帶領下進場，開幕現場在巴林及各國觀眾歡聲雷動的掌聲下，為各國代表團送上最大祝福。本次賽會有45個國家奧會組團參加，共派出4,100名選手齊聚巴林，同場競技，本次巴林亞青運也是疫情過後，最盛大的一場亞洲青年國際綜合性運動賽會。

本次賽事睽違12年在巴林舉辦，台灣代表團計有237人，其中選手151位參加16種運動競賽，除了游泳、田徑等，亦有年輕朋友喜愛籃球3X3及電子競技等新興項目。此外，台灣代表團也籌組隊醫3人、運動防護員7人、物理治療師7人等專業防護醫療團隊，以充分支援選手教練的醫護需求，期爭取到最好的成績。

台灣隊。（運動部提供）

