NBA》2019年狀元榜眼對決！灰熊莫蘭特35分力壓威廉森全能表現

〔體育中心／綜合報導〕灰熊鵜鶘今天上演2019年狀元榜眼對決，莫蘭特（Ja Morant）狂飆35分力壓「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）27分9籃板5助攻5抄截全能表現，為灰熊守住主場開幕戰勝利。

鵜鶘上半場外線投進7顆三分球，包含新同學波爾（Jordan Poole）3顆三分球飆進15分，半場67：56領先灰熊，且灰熊禁區門神傑克森（Jaren Jackson Jr.）還陷入犯規麻煩，上場12分18秒就吞下4犯。

第三節灰熊大反撲，傑克森無懼犯規麻煩狂送5記麻辣鍋還拿下9分，「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）同樣進帳9分，莫蘭特更是砍下13分，單節灰熊打出41：22攻勢反超，第四節鵜鶘力挽狂瀾未果，一度靠著波爾上籃超前比數，但灰熊莫蘭特跳出來接管戰局，單節11分全部都在被超前後拿下，幫助灰熊以128：122力退鵜鶘收下開幕戰勝利。

莫蘭特本場出賽28分41秒，就砍下全隊最高35分，灰熊先發5人都有雙位數得分，傑克森犯滿畢業但拿到18分8籃板6火鍋，卡德威爾波普15分，首輪第11順位菜鳥寇威爾（Cedric Coward）從板凳出發，初登場就以百分百命中率，投籃5投5中、罰球4投4中拿下14分3籃板2抄截。

威廉森今天拿下全隊最高27分外帶9籃板5助攻5抄截，令發生3次失誤，波爾17分、瓊斯（Herbert Jones）17分9籃板3助攻3抄截。首輪第7順位菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）10投7中拿下17分，初登場表現亮眼。

