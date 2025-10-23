自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》2019年狀元榜眼對決！灰熊莫蘭特35分力壓威廉森全能表現

2025/10/23 11:24

莫蘭特（右）對決威廉森（左）取勝。（法新社）莫蘭特（右）對決威廉森（左）取勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊鵜鶘今天上演2019年狀元榜眼對決，莫蘭特（Ja Morant）狂飆35分力壓「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）27分9籃板5助攻5抄截全能表現，為灰熊守住主場開幕戰勝利。

鵜鶘上半場外線投進7顆三分球，包含新同學波爾（Jordan Poole）3顆三分球飆進15分，半場67：56領先灰熊，且灰熊禁區門神傑克森（Jaren Jackson Jr.）還陷入犯規麻煩，上場12分18秒就吞下4犯。

第三節灰熊大反撲，傑克森無懼犯規麻煩狂送5記麻辣鍋還拿下9分，「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）同樣進帳9分，莫蘭特更是砍下13分，單節灰熊打出41：22攻勢反超，第四節鵜鶘力挽狂瀾未果，一度靠著波爾上籃超前比數，但灰熊莫蘭特跳出來接管戰局，單節11分全部都在被超前後拿下，幫助灰熊以128：122力退鵜鶘收下開幕戰勝利。

傑克森（左）犯滿畢業不過單場送出6記麻辣鍋。（美聯社）傑克森（左）犯滿畢業不過單場送出6記麻辣鍋。（美聯社）

莫蘭特本場出賽28分41秒，就砍下全隊最高35分，灰熊先發5人都有雙位數得分，傑克森犯滿畢業但拿到18分8籃板6火鍋，卡德威爾波普15分，首輪第11順位菜鳥寇威爾（Cedric Coward）從板凳出發，初登場就以百分百命中率，投籃5投5中、罰球4投4中拿下14分3籃板2抄截。

威廉森今天拿下全隊最高27分外帶9籃板5助攻5抄截，令發生3次失誤，波爾17分、瓊斯（Herbert Jones）17分9籃板3助攻3抄截。首輪第7順位菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）10投7中拿下17分，初登場表現亮眼。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中