自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》米契爾砍最高31分無用 尼克擊退騎士收新賽季首勝

2025/10/23 12:09

米契爾（左）與阿努諾比（右）。（美聯社）米契爾（左）與阿努諾比（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士與尼克迎來本季的第1場比賽，尼克由阿努諾比（OG Anunoby）與布朗森（Jalen Brunson）聯手出擊，即便讓騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高31分、第3節還猛攻21分仍無用，最終由尼克以119：111擊敗騎士，拿下新賽季的首勝。

雖被預期為東部本季的兩大勁旅，但兩隊開季就有傷兵，尼克羅賓森（Mitchell Robinson）與哈特（Josh Hart）因傷缺陣，騎士部分葛蘭德（Darius Garland）、斯特魯斯（Max Strus）還在養傷，上季在板凳繳出場均16.9分聯盟最高的杭特（De'Andre Hunter）也因為右膝受傷無法出賽。

比賽首節布里吉斯（Mikal Bridges）4投4中攻得10分，幫助尼克率先取得10分領先，且團隊在次節一度以63：46的比數，將分差拉開至17分。

不過進入第3節，米契爾單節14投9中火力全開，包括三分球6投2中外加1罰球灌進21分，一個人幫助騎士追平戰局，但進入決勝節，尼克在湯斯（Karl-Anthony Towns）的帶領下打出14：0的攻勢要回比賽領先，最終也幫助球隊奠定勝基，讓騎士無力回天。

阿努諾比攻下尼克最高24分、14籃板與3抄截，布朗森則把握全場最多的罰球機會，13中12緊隨其後拿下23分，湯斯也貢獻19分11籃板；騎士部分，米契爾砍全場最高31分外，莫布里（Evan Mobley）也拿下團隊次高的22分，麥瑞爾（Sam Merrill）挹注19分。

米契爾。（路透）米契爾。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中