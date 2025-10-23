NBA》米契爾砍最高31分無用 尼克擊退騎士收新賽季首勝

米契爾（左）與阿努諾比（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士與尼克迎來本季的第1場比賽，尼克由阿努諾比（OG Anunoby）與布朗森（Jalen Brunson）聯手出擊，即便讓騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高31分、第3節還猛攻21分仍無用，最終由尼克以119：111擊敗騎士，拿下新賽季的首勝。

雖被預期為東部本季的兩大勁旅，但兩隊開季就有傷兵，尼克羅賓森（Mitchell Robinson）與哈特（Josh Hart）因傷缺陣，騎士部分葛蘭德（Darius Garland）、斯特魯斯（Max Strus）還在養傷，上季在板凳繳出場均16.9分聯盟最高的杭特（De'Andre Hunter）也因為右膝受傷無法出賽。

請繼續往下閱讀...

比賽首節布里吉斯（Mikal Bridges）4投4中攻得10分，幫助尼克率先取得10分領先，且團隊在次節一度以63：46的比數，將分差拉開至17分。

不過進入第3節，米契爾單節14投9中火力全開，包括三分球6投2中外加1罰球灌進21分，一個人幫助騎士追平戰局，但進入決勝節，尼克在湯斯（Karl-Anthony Towns）的帶領下打出14：0的攻勢要回比賽領先，最終也幫助球隊奠定勝基，讓騎士無力回天。

阿努諾比攻下尼克最高24分、14籃板與3抄截，布朗森則把握全場最多的罰球機會，13中12緊隨其後拿下23分，湯斯也貢獻19分11籃板；騎士部分，米契爾砍全場最高31分外，莫布里（Evan Mobley）也拿下團隊次高的22分，麥瑞爾（Sam Merrill）挹注19分。

米契爾。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法