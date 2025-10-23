自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林智勝傳奇生涯再添新紀錄！ 最後一舞球衣創史上最高競標金額

2025/10/23 11:24

林智勝引退賽。（味全龍）林智勝引退賽。（味全龍）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍「大師兄」林智勝的引退賽實戰用品公益拍賣於10月21日（二）中午圓滿落幕，其中「9/6引退賽實戰球衣」以51萬1千元成交，創下中華職棒球員實戰用品史上最高競標金額紀錄！本次競標拍賣8件引退賽實戰用品，總金額突破118萬元，不但寫下歷史新頁，球迷更充分展現對林智勝及公益計畫的支持。

味全龍林智勝表示：｢看到引退賽的實戰用品能夠在公益拍賣中獲得這麼熱烈的迴響，我心中除了感動，更多的是感恩。那不只是對我的肯定，更是對棒球、對偏鄉孩童的一份愛。這些年來，能穿上味全龍的球衣引退，為球隊、為球迷奮戰，是我一生的榮耀。如今能把這份力量延續到公益，讓更多人因棒球而受益，是最完美的結尾，謝謝球迷用行動支持我。｣

這次公益競標不僅為大師兄輝煌的職棒生涯再添一筆傳奇紀錄，更將大師兄的精神化為實際行動力，這是屬於林智勝、也屬於所有參與球迷共同創造的里程碑。所有競標收益扣除平台手續費後，將全數捐助頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，其中50%指定捐款給花蓮縣光復國中棒球隊，挹注光復國中及基層棒球隊的訓練資源，幫助孩子們安心勇敢追夢。

林智勝實戰球衣競標金額。（味全龍）林智勝實戰球衣競標金額。（味全龍）

林智勝引退賽公益拍賣8件實戰用品。（味全龍）林智勝引退賽公益拍賣8件實戰用品。（味全龍）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中