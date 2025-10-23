2025台南身心障礙國民運動會引燃聖火 450位選手挑戰極限

南市身心障礙國民運動會今日在延平郡王祠舉行聖火引燃儀式，象徵運動會正式揭開序幕。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市2025年身心障礙國民運動會將於11月1日於市立田徑場熱鬧登場，今（23）日在延平郡王祠舉行聖火引燃儀式，由市府副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲點燃勝利之火，象徵運動會正式揭開序幕，並祝福選手們發揮最佳實力、爭取佳績。

徐健麟表示，南市身心障礙國民運動會為兩年一度的大型身心障礙者運動盛會，今年已邁入第16屆。南市在全國身心障礙國民運動會表現亮眼，去（2024）年全國身障運動會共拿下59金55銀51銅，總計165面獎牌，全國排名第3，展現優異實力。這次市級運動會將選拔出田徑、羽球、桌球等運動種類的優秀選手參加明（2026）年全國身心障礙國民運動會。

請繼續往下閱讀...

南市體育局長陳良乾表示，本屆運動會涵蓋肢體障礙、智能障礙、聽語障礙、視覺障礙及精神（癲癇）障礙等五大類別，辦理羽球、桌球、田徑、飛盤及親子趣味競賽等活動，總計參與人數超過450人。羽球及桌球會前賽已於10月18日在成功大學附屬台南工業高級中等學校順利舉辦，11月1日則將於永華田徑場展開田徑、飛盤比賽及親子趣味競賽等精彩賽事。

南市體育局表示，透過聖火傳遞，不僅象徵運動精神的薪火相傳，也代表著每一位身心障礙朋友堅持不懈、超越自我的力量。歡迎大家進場觀賽，一起為選手加油打氣！

南市府副秘書長徐健麟（中）引燃聖火。（南市體育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法