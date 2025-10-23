自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

2025台南身心障礙國民運動會引燃聖火 450位選手挑戰極限

2025/10/23 11:33

南市身心障礙國民運動會今日在延平郡王祠舉行聖火引燃儀式，象徵運動會正式揭開序幕。（南市體育局提供）南市身心障礙國民運動會今日在延平郡王祠舉行聖火引燃儀式，象徵運動會正式揭開序幕。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市2025年身心障礙國民運動會將於11月1日於市立田徑場熱鬧登場，今（23）日在延平郡王祠舉行聖火引燃儀式，由市府副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲點燃勝利之火，象徵運動會正式揭開序幕，並祝福選手們發揮最佳實力、爭取佳績。

徐健麟表示，南市身心障礙國民運動會為兩年一度的大型身心障礙者運動盛會，今年已邁入第16屆。南市在全國身心障礙國民運動會表現亮眼，去（2024）年全國身障運動會共拿下59金55銀51銅，總計165面獎牌，全國排名第3，展現優異實力。這次市級運動會將選拔出田徑、羽球、桌球等運動種類的優秀選手參加明（2026）年全國身心障礙國民運動會。

南市體育局長陳良乾表示，本屆運動會涵蓋肢體障礙、智能障礙、聽語障礙、視覺障礙及精神（癲癇）障礙等五大類別，辦理羽球、桌球、田徑、飛盤及親子趣味競賽等活動，總計參與人數超過450人。羽球及桌球會前賽已於10月18日在成功大學附屬台南工業高級中等學校順利舉辦，11月1日則將於永華田徑場展開田徑、飛盤比賽及親子趣味競賽等精彩賽事。

南市體育局表示，透過聖火傳遞，不僅象徵運動精神的薪火相傳，也代表著每一位身心障礙朋友堅持不懈、超越自我的力量。歡迎大家進場觀賽，一起為選手加油打氣！

南市府副秘書長徐健麟（中）引燃聖火。（南市體育局提供）南市府副秘書長徐健麟（中）引燃聖火。（南市體育局提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中