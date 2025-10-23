NBA》休季狂補強沒用！ 新同學畢爾只拿5分、快艇開季慘敗重建爵士

快艇新援畢爾僅得5分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季網羅畢爾（Bradley Beal）、保羅（Chris Paul）、羅培茲（Brook Lopez）等好手讓陣容更加完整的快艇，今天在開幕戰對爵士卻大踢鐵板，不僅從未領先，全場最多落後還達37分，最終以108：129慘敗重建的爵士21分。

快艇簽下畢爾與哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）組成新三巨頭，今天3人都先發上陣，但在首節就被爵士狂炸43分，落後對手24分，半場打完就以47：78落後31分。第三節快艇一度被拉開到全場最大37分差，便進入垃圾時間，先發5人全部沒上反倒追了7分回來，但最終仍慘輸爵士21分。

快艇先發5人當中，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）拿下19分是全隊最佳，哈登僅得15分送出11助攻，雷納德上場29分鐘只拿到10分，畢爾只拿到5分，三巨頭合計拿下30分。反觀爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）首節就狂轟13分，逞22分9籃板4助攻4火鍋，馬卡南（Lauri Markkanen）20分，替補森薩博（Brice Sensabaugh）上場22分鐘拿下20分。

