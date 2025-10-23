人物側寫》雨亂台灣大賽 遙想當年高津臣吾不甘心的背影

高津臣吾。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年台灣大賽樂天桃猿對中信兄弟打完前3場取得2勝1敗領先優勢，近期因北台灣雨勢不止，第4戰以後順延至本週日進行，不禁讓人想到2010年台灣大賽。

2010年台灣大賽兄弟象前3場都戰勝興農牛取得聽牌優勢，原訂10月20日在新莊球場進行的第4戰，因雨3度延賽，直到23日（禮拜六），與今年狀況不同的是，當時聯盟與牛象兩隊並未開會商討直接延到23日再戰，而是每天依據天候與場地再決定是否延賽，就這樣一連延了3天。

結果，第4戰在23日順利開打，首局兄弟主砲周思齊就掃出一發右外野超大號3分砲，興農氣勢當場弱了一截，最終兄弟就以6：1擊敗興農封王；令人印象深刻的是，當時興農日籍守護神高津臣吾在台灣大賽1球都沒投就結束了，賽後興農球員都已收拾球具準備離開傷心地，只見高津獨自1人坐在板凳席，心有不甘地望著兄弟慶祝封王場面，久久不願離去。

高津曾在大聯盟、日職、韓職、中職拿下救援成功，2005年球季結束他離開美職大都會，原本當時興農就計畫找高津助拳，他選擇回日職母隊養樂多效力，後來他到美職小熊和巨人、韓職英雄發展，2010年才加盟興農，該季出賽40場戰績1勝2敗2中繼26救援、防禦率1.88、被打擊率1成88、每局被上壘率0.86，當年41歲的他寶刀未老。

2010年台灣大賽結束高津未獲續約，根據興農球團工作人員透露，高津身為中職大咖洋將，卻完全沒有大牌球星的架子，待人客氣和善，和全隊都處得相當好，台灣大賽完全沒登板，這是高津離台前覺得非常、非常遺憾的事情。

2020年高津接任養樂多一軍監督，隔年領軍奪冠，只是近3年勝率都不到5成位居央聯戰績B段班，今年球季結束他卸任監督一職。

