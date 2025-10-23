自由電子報
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪領銜3大台將 力抗樂天桃猿！

2025/10/23 11:59

11月宋家豪領銜3台將返台獻技。（主辦單位提供）11月宋家豪領銜3台將返台獻技。（主辦單位提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場舉行，樂天桃猿交手日職樂天金鷲、韓職KT巫師，樂天金鷲今天公布首波隨隊來台出賽的7位球員名單，除了陣中主力內野手小深田大翔、捕手太田光，以及被視為潛力新秀的投手荘司康誠與左投藤井聖，球團也確認3位台灣旅日選手，包含投手宋家豪、蕭齊及內野手陽柏翔都將隨隊來台參賽。

台灣隊常客宋家豪在樂天金鷲隊鎮守牛棚多年，更於2023年成為史上第一位在日職拿下生涯第100次中繼成功的台灣投手，傷癒復出的他甫於上個月拿下暌違485天的一軍勝投，旅日十年後首度隨母隊回台進行交流賽，勢必成為全場焦點。

潛力右投蕭齊去年11月以育成選手加盟，身高197公分的他最高球速152公里，是樂天金鷲積極培養的新秀投手。而被譽為擁有比同齡球員更高防守天賦的內野手陽柏翔，本月初首次以先發在一軍亮相即在首打席敲出生涯首安，兩位備受期待的台灣年輕選手本次也將有機會登場獻技，讓球迷近距離見證他們在日職磨練後的成長。

樂天金鷲官方啦啦隊 TOHOKU GOLDEN ANGELS 是日本職棒極具代表性的啦啦隊團體之一，以節奏分明的口號、整齊舞步與高感染力的應援表演聞名，不僅為球隊注入能量與人氣，也長期參與地方活動，成為連結球隊與球迷的重要橋梁，她們的登場也代表日本職棒「應援文化」精髓，這次將跨海登陸桃園。

隨隊來台的四位人氣成員包括 HARUKA、KAO、YUKINA、UMI，皆為樂天金鷲啦啦隊中深受球迷喜愛的代表人物。TOHOKU GOLDEN ANGELS 隊長 HARUKA ，充滿活力與動感的舞台魅力深受球迷喜愛；曾多次隨隊來台的 KAO 為隊內核心靈魂人物之一，擅長結合傳統應援與舞蹈編排；YUKINA 以一登場便吸引全場目光的舞台魅力聞名，表演風格充滿節奏感與張力；UMI 則是近年竄紅的新生代，以開朗笑容與親和力人氣急升。四人將與樂天金鷲官方吉祥物 Clutch 一同登上桃園樂天棒球場應援舞台，讓球迷近距離體驗日本職棒主場整齊、熱血又極具儀式感的氛圍。

★2025桃園亞洲職棒交流賽賽程表

11/7（五）18:35 日職樂天金鷲 vs 韓職KT巫師

11/8（六）17:05 日職樂天金鷲 vs 中職樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓職 KT巫師 中職樂天桃猿

