NBA》馬刺「斑馬」狂砍40分15籃板破紀錄！獨行俠新科狀元郎震撼教育

2025/10/23 12:27

溫班亞瑪開幕戰豪取40分15籃板。（法新社）溫班亞瑪開幕戰豪取40分15籃板。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023年馬刺選秀狀元「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天面對跟獨行俠新科選秀狀元佛拉格（Cooper Flagg）正面對決，溫班亞瑪全場狂砍40分15籃板3火鍋率馬刺以125：92打爆獨行俠，受到震撼教育的佛拉格，雖拿下10分10籃板雙十成績，但命中率僅30.8%。

溫班亞瑪今天遠投近切樣樣來，全場21投15中，命中率高達71.4%，三分球2投1中，罰球11投9中，拿下40分15籃板1助攻1抄截3火鍋，發生4次犯規沒有失誤，根據《NBA Communications》指出，溫班亞瑪創下隊史開幕戰新高得分，超越1977年葛文（George Gervin）的39分。

新科狀元佛拉格首秀打得保守，上半場1分未得，抓了6記籃板，下半場拿下10分，整場13投4中拿下10分外帶10籃板，發生3次失誤有1個抄截；馬刺榜眼哈波（Dylan Harper）今天得分表現也優於佛拉格，他上場22分鐘以14投7中命中率拿下15分、4籃板、2助攻。

佛拉格首秀拿下雙十但命中率不佳。（路透）佛拉格首秀拿下雙十但命中率不佳。（路透）

