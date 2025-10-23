TPBL》力獅受傷 攻城獅找來前海神洋將克雷格救火

攻守俱佳全能後衛克雷格披上紫衣戰袍 正式加盟新竹御嵿攻城獅。（新竹御嵿攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅今日宣布克雷格（Craig Sword）正式加盟。克雷格來自美國，現年31歲。身高 191 公分、體重 89 公斤，新賽季將披上3號紫衣戰袍。

克雷格上賽季效力於高雄全家海神，於例行賽中繳出場均18.6 分、5.3 籃板、3.4 助攻、1.9 抄截的全能數據。除此之外，他更是在總冠軍賽火力升級，場均攻下21.3 分、5.7 籃板、4.1 助攻、1.7 抄截，外線命中率提升至 36.4%，成為團隊攻防關鍵球員。

攻城獅洋將力獅近期因腳踝扭傷需休養近8週，故球團招募克雷格補上戰力缺口，總經理張樹人表示：「克雷格已經在這聯盟證明過自己的身手，他也是球隊所尋求的即戰力型後衛，期待他的加入能為球隊後場戰力注入新能量。」

總教練威森說：「克雷格是一位在攻守兩端都充滿能量的球員，他會在防守上扮演重要角色。進攻的部分，他在有球與無球的打法中皆能展現不錯的影響力，也具備很好的外線能力，我們認為他會很適應目前攻城獅的體系。」

克雷格已於本週抵達新竹，隨即投入團隊訓練，最快將有機會於本週末攻城獅客場出戰海神賽事初登場。談到新賽季的期待，克雷格說：「非常高興有機會再回到台灣打球，雖然本週才抵達新竹，但我會盡快調整體能狀況，讓自己迅速融入攻城獅團隊，希望能在這賽季幫助攻城獅打出亮眼表現。」

