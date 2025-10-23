自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》力獅受傷 攻城獅找來前海神洋將克雷格救火

2025/10/23 12:39

攻守俱佳全能後衛克雷格披上紫衣戰袍 正式加盟新竹御嵿攻城獅。（新竹御嵿攻城獅提供）攻守俱佳全能後衛克雷格披上紫衣戰袍 正式加盟新竹御嵿攻城獅。（新竹御嵿攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅今日宣布克雷格（Craig Sword）正式加盟。克雷格來自美國，現年31歲。身高 191 公分、體重 89 公斤，新賽季將披上3號紫衣戰袍。

克雷格上賽季效力於高雄全家海神，於例行賽中繳出場均18.6 分、5.3 籃板、3.4 助攻、1.9 抄截的全能數據。除此之外，他更是在總冠軍賽火力升級，場均攻下21.3 分、5.7 籃板、4.1 助攻、1.7 抄截，外線命中率提升至 36.4%，成為團隊攻防關鍵球員。

攻城獅洋將力獅近期因腳踝扭傷需休養近8週，故球團招募克雷格補上戰力缺口，總經理張樹人表示：「克雷格已經在這聯盟證明過自己的身手，他也是球隊所尋求的即戰力型後衛，期待他的加入能為球隊後場戰力注入新能量。」

總教練威森說：「克雷格是一位在攻守兩端都充滿能量的球員，他會在防守上扮演重要角色。進攻的部分，他在有球與無球的打法中皆能展現不錯的影響力，也具備很好的外線能力，我們認為他會很適應目前攻城獅的體系。」

克雷格已於本週抵達新竹，隨即投入團隊訓練，最快將有機會於本週末攻城獅客場出戰海神賽事初登場。談到新賽季的期待，克雷格說：「非常高興有機會再回到台灣打球，雖然本週才抵達新竹，但我會盡快調整體能狀況，讓自己迅速融入攻城獅團隊，希望能在這賽季幫助攻城獅打出亮眼表現。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中