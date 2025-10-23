自由電子報
台灣大賽》史上罕見直接延賽3天 蔡其昌透露決策過程

2025/10/23 13:09

中信兄弟。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽第4戰昨天宣布因雨延賽後，中信兄弟與樂天桃猿兩球團晚間於中華職棒聯盟召開會商，決定G4直接延到26日開打，G5至G7改到27-29日，由於從中信洲際主場從假日變成平日，引起部分球迷熱議，聯盟會長蔡其昌在threads上表示有特別詢問秘書長球團會議的決策過程。

關於延賽的討論起因，蔡其昌表示是因為連日天候不佳，「昨天有球團主動表達擔心一天一天宣布延賽，不僅可能造成球迷困擾不便、球員的備戰移動與安全性，特別邀請另一隊提早協調延賽的『可開打日』。」

蔡其昌表示，「因雙方在台灣大賽前都很清楚賽程規則，G4樂天打完，才接續打G5、6、7，所以過程並沒討論到賽程順序問題。而原本根據每日天氣來公告是否延賽的方式，球團擔心會造成球迷與球員的困擾不便，除了每天都要有延賽的準備，球員的備戰移動上也會受到影響，因此雙方才就延賽開打日進行討論。」

球團根據根據氣象資料，認為週末降雨機率才有可能逐漸趨緩，包含場地恢復時間與比賽安全性。蔡其昌表示，雙方針對是週日打還是下週平日打進行討論，最後共識就是先移到週日打，可避免近日讓球員與球迷必須連等多日，最後還是延賽的狀況發生，「聯盟也基於賽程規則、雙方共識的決議來執行後續賽事。」

蔡其昌表示，「連日大雨造成後續延賽問題，不管早晚通知都會造成球迷的困擾，並影響大家的行程安排，所以球團們的立意是希望可以讓球員與球迷提早做準備，以上是我詢問球團協調會上的原委與大家分享，也請大家見諒。」

