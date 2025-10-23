自由電子報
體育 棒球 韓職

韓職》打破前兄弟最貴洋投鬼神紀錄！ 龐塞全票奪下崔東原獎

2025/10/23 14:00

龐塞拿下崔東原獎。（圖片取自韓聯社）龐塞拿下崔東原獎。（圖片取自韓聯社）

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹王牌投手龐塞（Cody Ponce）在本季宰制韓職聯賽（KBO），在今天他以全票之姿，獲得象徵投手最高榮譽的崔東原獎。

龐塞擁有美國與日本職棒經驗，曾在2020、21年效力過匹茲堡海盜隊，2022、23年效力日本火腿，去年則效力東北樂天金鷲，於同年底以100萬美元加盟韓華鷹。

去年在樂天出賽15場防禦率6.72的龐塞，來到韓華鷹後華麗轉身，整季29場先發豪取17勝1敗，防禦率1.89，每局被上壘率僅0.94，共180.2局投球送出高達252次三振，僅41次四壞保送，是今年勝投、三振、防禦率三冠王。

龐塞拿下崔東原獎的同時也獲得2000萬韓元（約新台幣42.8萬）的獎金，連續3年崔東原獎都由外國選手獲得，去年跟前年都是由NC恐龍隊投手獲獎，分別是哈特（Kyle Hart）與費德（Erick Fedde），龐塞也成為自2014年頒發崔東原獎以來，史上第6位（7度）獲獎的外籍投手。

龐塞在韓職第一個賽季就繳出宰制級的表現，單季252K打破由前中信兄弟洋投米蘭達（Ariel Miranda）在2021年於斗山熊寫下的單季225K紀錄，開季17連勝創KBO新高，5月17日對SSG登陸者的比賽，主投8局狂飆18K更打破韓職正規9局紀錄，並追平宣銅烈的13局18K紀錄。

