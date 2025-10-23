MLB》陷入涉賭風波停職調查 守護者禁止克拉賽打委內瑞拉冬盟

克拉賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）的消息指出，守護者禁止季中被放入限制名單的明星後援克拉賽（Emmanuel Clase）於委內瑞拉冬季聯盟出賽。

守護者在美國時間7月3日與28日因傳出涉賭，分別將歐提茲（Luis L. Ortiz）與克拉賽放入限制名單，而根據上周《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）的消息，兩位球員申請加入多明尼加職棒聯盟遭到拒絕，並表示此次決定與他們近期的風波無關。

德雷利克的文章中指出，在被多明尼加禁止後，克拉賽計畫要前往委內瑞拉加入拉瓜伊拉鯊魚隊（Tiburones de La Guaira），不過根據大聯盟與拉丁美洲國家的冬季聯盟所簽屬的協議，禁止球員在未經大聯盟或母隊的允許下，加入除了母國以外的球隊，而守護者球團也並未同意克拉賽加入。

現今27歲的克拉賽，今年在例行賽留下48場的出賽，收下24次救援成功與1次中繼成功，戰績5勝3敗，防禦率與每局被上壘率分別為3.23與1.23，而因涉賭而無法出賽後，在8月初又傳出休息室的置物櫃已經被清空。

